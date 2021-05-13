Мясной пирог – рецепт сочного теста с ароматной начинкой придется по вкусу истинным гурманам и ценителям высокой кухни. Мастер-класс по приготовлению этого чудо-пирога проведет сестра Сергея Калинина Галина. Узнайте, как готовить мясной пирог – рецепт прямиком из Америки в нашем материале!

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Пирог с куриным мясом и овощами считается традиционным американским блюдом. Это одно из старинных традиционных блюд, которые готовили еще мамы и бабушки современной молодежи. Поэтому в некоторых американцев вкус мясного пирога ассоциируется с детством. В ресторанах это блюдо не очень популярное. Пирог с курятиной можно отнести к перечню классических домашних американских блюд. Сестра Сергея Калинина Галина проживает в США, и уже освоила все тонкости приготовления этого деликатеса. Теперь она научит готовить мясной пирог и вас, дорогие читатели!

Ингредиенты для формы диаметром 22-24 см:

Для теста:

180-200 гр муки

125 г сливочного масла

125 г сливочного сыра (или жирного творога)

Щепотка соли

1-2 ст. л. ледяной воды

Для начинки:

500 г куриного филе (вареного)

150 г шампиньонов

1 шт. вареного лука

1 ст. л . сливочного масла

1 ст. растительного масла

Соль

Перец

50-100 г твердого сыра

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Для соуса бешамель:

250 мл молока

50 г сливочного масла

45 г муки

Соль

Щепотка мускатного ореха

1 яйцо для смазывания

Кунжут для присыпки

Приготовление теста:

Сначала перетрите сливочное масло с мукой. Затем добавьте туда сыр, соль, воду, и замесите мягкое тесто. Потом заверните его в пленку и спрячьте на час в холодильник.

Приготовление начинки бешамель:

Растопите масло в кастрюле с толстым дном, затем добавьте муку. Размешайте полученную смесь. Затем, не прекращая мешать, влейте в смесь тонкой струйкой молоко. Добавьте соль и мускатный орех. Варите полученную смесь, помешивая до загустения. Затем остудите. Сварите в подсоленной воде куриное филе. После этого нарежьте его мелкими кубиками. Нарежьте лук кубиками, а грибы пластинками. Затем разогрейте масло в сковородке и обжарьте их. Добавьте на сковородку мелко нарезанное куриное мясо, соль, перец. Снимите начинку с огня, добавьте тертый сыр.

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Формирование пирога:

Разделите на две части охлажденное тесто. Раскатайте одну из частей в круг, и выложите в форму, так чтобы края свисали. Смажьте свисающие края взбитым яйцом. Выкладите поверх начинку, залейте ее соусом бешамель. Теперь раскатайте другую часть теста: нарежьте на полоски и выложите их сверху переплетами. Края аккуратно срежьте. Смажьте яйцом тесто и посыпьте кунжутом. Выпекайте пирог при 180 ˚С около 40-45 минут.

Приятного аппетита!

Video: Американский мясной пирог: рецепт пошаговый Мясной пирог - рецепт сочного и вкусного американского мясного пирога. Рецепт, как приготовить мясной пирог, читайте в материале