Патчі для очей в домашніх умовах

У новому випуску «Все буде добре» ведуча Юлія Бортник поділилася рецептом золотих патчів. При проведенні процедури з їх використанням ви можете вільно займатися своїми справами. І найприємніше те, що вона, займаючи всього 15 хвилин вашого часу, є дуже ефективною. Детальний рецепт золотих патчів у домашніх умовах читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

натуральний йогурт – 1 ст. л.

коричневий цукор – 2 ч. л.

оливкова олія – 1 ч. л.

куркума – 1/3 ч. л.

желатин – 1 ст. л.

вітамін Е – 5 крапель

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Приготування:

Змішайте йогурт, куркуму та желатин. Все ретельно перемішайте і дайте настоятися 15 хв. Поставте суміш на водяну баню, помішуйте, доки желатин не розчиниться. Додайте до маси коричневий цукор, ще раз перемішайте і зніміть з водяної бані. Дайте 5 хв. охолонути! До суміші додайте оливкову олію, вітамін Е і перемішайте. Розлийте суміш для патчів у силіконові круглі форми діаметром 7 см, шаром в 1–2 мм. Залиште в холодильнику на 15 хв. Готові патчі дістаньте з форми, розріжте навпіл і покладіть під очі на 15 хв.