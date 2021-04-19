Патчі для очей в домашніх умовах
19.04.2021
У новому випуску «Все буде добре» ведуча Юлія Бортник поділилася рецептом золотих патчів. При проведенні процедури з їх використанням ви можете вільно займатися своїми справами. І найприємніше те, що вона, займаючи всього 15 хвилин вашого часу, є дуже ефективною. Детальний рецепт золотих патчів у домашніх умовах читайте в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- натуральний йогурт – 1 ст. л.
- коричневий цукор – 2 ч. л.
- оливкова олія – 1 ч. л.
- куркума – 1/3 ч. л.
- желатин – 1 ст. л.
- вітамін Е – 5 крапель
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Приготування:
- Змішайте йогурт, куркуму та желатин. Все ретельно перемішайте і дайте настоятися 15 хв. Поставте суміш на водяну баню, помішуйте, доки желатин не розчиниться.
- Додайте до маси коричневий цукор, ще раз перемішайте і зніміть з водяної бані. Дайте 5 хв. охолонути!
- До суміші додайте оливкову олію, вітамін Е і перемішайте. Розлийте суміш для патчів у силіконові круглі форми діаметром 7 см, шаром в 1–2 мм. Залиште в холодильнику на 15 хв.
- Готові патчі дістаньте з форми, розріжте навпіл і покладіть під очі на 15 хв.
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