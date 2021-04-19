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Патчи для глаз в домашних условиях

19.04.2021

В новом выпуске «Все буде добре» ведущая Юлия Бортник поделилась рецептом золотых патчей. При проведении процедуры с их использованием вы можете свободно заниматься своими делами. А самое приятное то, что она, занимая всего 15 минут вашего времени, является очень эффективной. Подробный рецепт золотых патчей в домашних условиях читайте в нашем материале.

патчи

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Ингредиенты:

  • натуральный йогурт — 1 ст. л.
  • коричневый сахар — 2 ч. л.
  • оливковое масло — 1 ч. л.
  • куркума — 1/3 ч. л.
  • желатин — 1 ст. л.
  • витамин Е — 5 капель

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Приготовление:

  1. Смешайте йогурт, куркуму и желатин. Все тщательно перемешайте и дайте настояться 15 мин. Поставьте смесь на водяную баню, помешивайте, пока желатин не растворится.
  2. Добавьте к массе коричневый сахар, еще раз перемешайте и снимите с водяной бани. Дайте ей 5 мин. остыть!
  3. К смеси добавьте оливковое масло, витамин Е и перемешайте. Разлейте смесь для патчей в силиконовые круглые формы диаметром 7 см, слоем в 1–2 мм. Оставьте в холодильнике на 15 мин.
  4. Готовые патчи достаньте из формы, разрежьте пополам и приложите под глаза на 15 мин.

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