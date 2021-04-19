Патчи для глаз в домашних условиях
19.04.2021
В новом выпуске «Все буде добре» ведущая Юлия Бортник поделилась рецептом золотых патчей. При проведении процедуры с их использованием вы можете свободно заниматься своими делами. А самое приятное то, что она, занимая всего 15 минут вашего времени, является очень эффективной. Подробный рецепт золотых патчей в домашних условиях читайте в нашем материале.
Больше по теме: Средство для эпиляции «Эпилаж»: проверяем эффективность
Ингредиенты:
- натуральный йогурт — 1 ст. л.
- коричневый сахар — 2 ч. л.
- оливковое масло — 1 ч. л.
- куркума — 1/3 ч. л.
- желатин — 1 ст. л.
- витамин Е — 5 капель
Больше по теме: Увлажняющий крем своими руками: рецепт от Ольги Сумской
Приготовление:
- Смешайте йогурт, куркуму и желатин. Все тщательно перемешайте и дайте настояться 15 мин. Поставьте смесь на водяную баню, помешивайте, пока желатин не растворится.
- Добавьте к массе коричневый сахар, еще раз перемешайте и снимите с водяной бани. Дайте ей 5 мин. остыть!
- К смеси добавьте оливковое масло, витамин Е и перемешайте. Разлейте смесь для патчей в силиконовые круглые формы диаметром 7 см, слоем в 1–2 мм. Оставьте в холодильнике на 15 мин.
- Готовые патчи достаньте из формы, разрежьте пополам и приложите под глаза на 15 мин.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=