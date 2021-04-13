Кожна жінка турбується про свою зовнішність та сильно переживає через появу нових зморшок. Але чи варто витрачати час на порожні переживання, якщо є корисні поради від красуні, актриси та експерта «Все буде добре» Ольги Сумської. Детальніше про те, як можна зробити маску з алое, яка в рази поліпшить стан шкіри на шиї, читайте в нашому матеріалі.

За шкірою потрібно доглядати щодня. Як мінімум змащувати її живильним кремом. Адже зріла шкіра дуже тоненька, в ній мало підшкірної клітковини, вона легко втрачає пружність. Після 40 років залози втричі менше виділяють шкірного жиру, аніж у 20! А якщо є звичка сутулитися, то зморщок на шиї з’являється все більше.

Маска з алое і жовтка

Вам знадобиться:

біостимульований сік алое – 1 ч. л.;

яєчний жовток – 1 шт .;

мигдалева олія – 1 ч. л.

Алое містить і кальцій, і калій, і магній, і вітаміни А, Е, С, В. Крім того, алое корисне для шкіри, оскільки нейтралізує шкідливий вплив ультрафіолету і надає шкірі еластичність.

Біостимульований сік алое готується таким чином: листя потрібно два тижні витримати в холодильнику. Видаліть почорнілі частини листя і вичавіть сік.

Більше на тему: Помилки в макіяжі, які старять: топ-5 від Олени Мельник

Змішайте сік алое і жовток в піалі.

До складу жовтка курячого яйця входить 15 мінералів і 11 вітамінів! Жовток зволожує шкіру, розгладжує зморшки. Це чудовий засіб для в’янучої шкіри. Готувати таку маску можна і з перепелиних яєць, тільки взяти не одне яйце, а 2-3.

Більше на тему: Як уникнути проблеми «навислого повіка»

Жовток потрібно розбавити якимось інгредієнтом, щоб він не присихав і не стягував шкіру. Додайте мигдалеву олію в піалу до суміші жовтка і алое.

Мигдалеву олію роблять з насіння солодкого мигдалю. Вона набагато легша, ніж оливкова, і добре вбирається у шкіру. Вона чудово утримує вологу всередині шкіри і гальмує її старіння. Цю олію можна використовувати навіть людям з дуже чутливою шкірою, вона знімає будь-які подразнення і надає шкірі тонус.

Наносити маску не тільки на передню поверхню шиї (як робить більшість жінок), а й за вуха, добре масажуючи ззаду. Точно так само потрібно наносити на шию і живильний крем. Тримати маску потрібно півгодини. Потім змити теплою водою.

ПОРАДА ДЛЯ КРАСИ ШИЇ: не користуйтеся величезними бабусиними пір’яними подушками, на яких сплять мало не сидячи! Від такої неправильної подушки страждає не тільки шия та її шкіра, а й можуть перетискатися кровоносні судини і виникнути набряки обличчя! З великої пір’яної подушки можна зробити маленьку, пласку, і спати на ній!

Підтягувальна білкова маска для шиї від зморщок

Вам знадобиться:

крохмаль – 1 ст. л.;

кефір – 1 ст. л.;

білок – 1 шт.

сіль морська – 1 ч. л. (без гірки)

Достатньо просто збити вінчиком білок з морською сіллю (1 ч. л. солі на 1 білок), але для чутливої шкіри краще приготувати складніший рецепт. Морська сіль подразнює шкіру, але цей ефект необхідний: викликає прилив крові та посилює поділ клітин епідермісу.

До складу яєчного білка входять: 7 вітамінів групи В і багато мінеральних речовин: кальцій, калій, фосфор, магній, залізо, йод, мідь.

Додати в суміш білка і солі крохмаль, потихеньку підсипаючи його до білка і обережно перемішуючи. Додати кефір.

Крохмаль сам по собі здатний захищати шкіру не тільки від появи зморщок, в’ялості та надмірної сухості, а й від подразнень і прищиків. Він оберігає клітини шкіри від руйнування, а залізо, що міститься в крохмалі, насичує шкіру киснем. Звичайний кефір здатний активізувати синтез колагену в шкірі, тобто реально омолодити її.

Приготовану кашку нанесіть поплескувальними рухами подушечками пальців на шию і залиште на 10 хвилин, не більше. Змийте водою або відваром трав (шавлії чи звіробою).

Використовувати обидві маски в комплексі циклом в 10 масок. Робити їх потрібно раз на три дні.