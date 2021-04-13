Каждая женщина беспокоится о своей внешности и сильно переживает из-за появления новых морщин. Но стоит ли тратить время на пустые переживания, если есть полезные советы от красавицы, актрисы и эксперта «Все буде добре» Ольги Сумской. Детальнее о том, как можно сделать маску с алое, которая в разы улучшит состояние кожи на шее, читайте в нашем материале.

За кожей нужно ухаживать каждый день. Как минимум мазать питательным кремом. Ведь зрелая кожа очень тоненькая, в ней мало подкожной клетчатки, она легко теряет упругость. После 40 лет железы в три раза меньше выделяют кожного жира, чем в 20! А если еще есть привычка сутулиться, то морщинок на шее появляется еще больше.

Маска из алоэ и желтка

Вам понадобится:

биостимулированный сок алоэ – 1 ч. л.;

яичный желток – 1 шт.;

миндальное масло – 1 ч. л.

Алоэ содержит и кальций, и калий, и магний, и витамины А, Е, С, В. Кроме того, алоэ полезно для кожи, потому что нейтрализует вредное влияние ультрафиолета и придает коже эластичность.

Биостимулированный сок алоэ готовится следующим образом: листья нужно две недели выдержать в холодильнике. Удалите почерневшие части листьев, измельчите и выжмите сок.

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Смешайте сок алоэ и желток в пиале.

В состав желтка куриного яйца входит 15 минералов и 11 витаминов! Желток увлажняет кожу, разглаживает морщинки. Это великолепное средство для увядающей кожи. Готовить такую маску можно также из перепелиных яиц, только взять не одно яйцо, а 2-3.

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Желток нужно разбавить каким-нибудь ингредиентом, чтобы он не присыхал и не стягивал кожу. Добавьте миндальное масло в пиалу к смеси желтка и алоэ.

Миндальное масло делают из семян сладкого миндаля. Оно намного легче, чем оливковое, и хорошо впитывается в кожу. Оно отлично удерживает влагу внутри кожи и тормозит её старение. Это масло можно использовать даже людям с очень чувствительной кожей, оно снимает любые раздражения и придает коже тонус.

Наносить маску не только на переднюю поверхность шеи (как делает большинство женщин), но и за уши, хорошо массируя сзади. Точно так же нужно наносить на шею и питательный крем. Держать маску нужно полчаса. Затем смыть тёплой водой.

СОВЕТ ДЛЯ КРАСОТЫ ШЕИ: не пользуйтесь огромными бабушкиными перьевыми подушками, на которых спят чуть ли не сидя! От такой неправильной подушки страдает не только шея и её кожа, но и могут передавливаться кровеносные сосуды и возникнуть отёки лица! Из большой перьевой подушки можно сделать маленькую, плоскую, и спать на ней!

Подтягивающая белковая маска для шеи от морщин

Вам понадобится:

крахмал – 1 ст. л.;

кефир – 1 ст. л.;

белок – 1 шт.

соль морская – 1 ч. л. (без верха)

Достаточно просто взбить венчиком белок с морской солью (1 ч. л. соли на 1 белок), но для чувствительной кожи лучше приготовить более сложный рецепт.

Морская соль раздражает кожу, но этот эффект необходим: вызывает прилив крови и усиливает деление клеток эпидермиса.

В состав яичного белка входят: 7 витаминов группы В и много минеральных веществ: кальций, калий, фосфор, магний, железо, йод, медь.

Добавить в смесь белка и соли крахмал, потихоньку подсыпая его к белку и осторожно перемешивая. Добавить кефир.

Крахмал сам по себе способен защищать кожу не только от появления морщинок, дряблости и чрезмерной сухости, но и от раздражений и прыщиков. Он предохраняет клетки кожи от разрушения, а содержащееся в крахмале железо насыщает кожу кислородом. А самый обычный кефир способен активизировать синтез коллагена в коже, то есть реально омолодить её.

Приготовленную кашицу наносите постукивающими движениями подушечками пальцев на шею и оставьте на 10 минут, не более. Смойте водой или отваром трав (шалфея или зверобоя).

Использовать обе маски в комплексе циклом в 10 масок. Делать их нужно раз в три дня.