Як правильно карати дитину за погані вчинки
Карати чи не карати дитину, якщо вона постійно робить шкоду? Як правильно заохочувати чадо та навчити відповідати за свої вчинки? Поради батькам, як правильно карати дитину, в студії «Все буде добре» дала психолог Ганна Просвєтова.
Діти — це майбутні дорослі, які вже у дитинстві мають навчитися бути відповідальними та розуміти, що таке погані вчинки і які їх наслідки, і що таке хороша поведінка та який бонус за неї можна отримати.
Психолог Ганна Просвєтова рекомендує використовувати систему стягнень та заохочувань.
«Якщо дитина знає про таку систему, то вона розуміє: якщо завинить, то будуть наслідки. Але з іншого боку, дитина має знати: коли вона сумлінно працює, гарно навчається та має здобутки, то за це буде заохочення: бонус, премії, подарунки», — впевнена психолог.
Вона каже, потрібно вчасно виявляти позитивні риси дитини навіть у негативних вчинках і скеровувати його поведінку у потрібне русло.
«За кожним бешкетним вчинком стоїть позитив. Зокрема, хлопчик влаштував казино у класі — це погано. З іншого боку, цей вчинок говорить про те, що у нього є ініціативність, рішучість, лідерські якості», — підсумувала Просвєтова.
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На її думку, не потрібно ламати дитину, а варто запропонувати їй альтернативу. Якщо ваш малюк — лідер, віддайте його до гуртка, де він зможе проявити свій характер. Але перед цим обов’язково поясніть дитині, що раніше він вчинив негідно, та залишіть його, наприклад, тимчасово без кишенькових грошей.