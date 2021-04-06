Карати чи не карати дитину, якщо вона постійно робить шкоду? Як правильно заохочувати чадо та навчити відповідати за свої вчинки? Поради батькам, як правильно карати дитину, в студії «Все буде добре» дала психолог Ганна Просвєтова.

Діти — це майбутні дорослі, які вже у дитинстві мають навчитися бути відповідальними та розуміти, що таке погані вчинки і які їх наслідки, і що таке хороша поведінка та який бонус за неї можна отримати.

Психолог Ганна Просвєтова рекомендує використовувати систему стягнень та заохочувань.

«Якщо дитина знає про таку систему, то вона розуміє: якщо завинить, то будуть наслідки. Але з іншого боку, дитина має знати: коли вона сумлінно працює, гарно навчається та має здобутки, то за це буде заохочення: бонус, премії, подарунки», — впевнена психолог.

Вона каже, потрібно вчасно виявляти позитивні риси дитини навіть у негативних вчинках і скеровувати його поведінку у потрібне русло.

«За кожним бешкетним вчинком стоїть позитив. Зокрема, хлопчик влаштував казино у класі — це погано. З іншого боку, цей вчинок говорить про те, що у нього є ініціативність, рішучість, лідерські якості», — підсумувала Просвєтова.

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На її думку, не потрібно ламати дитину, а варто запропонувати їй альтернативу. Якщо ваш малюк — лідер, віддайте його до гуртка, де він зможе проявити свій характер. Але перед цим обов’язково поясніть дитині, що раніше він вчинив негідно, та залишіть його, наприклад, тимчасово без кишенькових грошей.

Video: Як правильно карати дитину за погані вчинки Як правильно карати дитину за погані вчинки та чи варто це робити? Читайте поради від психолога