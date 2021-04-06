Наказывать или не наказывать ребенка, если он постоянно шкодничает? Как правильно поощрять чадо и научить отвечать за свои поступки? Советы родителям, как правильно наказывать ребенка, в студии «Все буде добре» дала психолог Анна Просветова.

Дети — это будущие взрослые, которые уже в детстве должны научиться быть ответственными и понимать, что такое плохие поступки и каковы их последствия, и что такое хорошее поведение и какой бонус за него можно получить.

Психолог Анна Просветова рекомендует использовать систему взысканий и поощрений.

«Если ребенок знает о такой системе, то он понимает: если виновен, то будут последствия. Но с другой стороны, ребенок должен знать: когда он добросовестно работает, хорошо учится и имеет достижения, то за это будет поощрение: бонус, премии, подарки», — уверена психолог.

Больше по теме: Какие видео снимают дети-блогеры

Она говорит, что нужно своевременно замечать положительные черты ребенка даже в негативных поступках и направлять его поведение в верное русло.

«За каждым озорным поступком стоит позитив. В частности, мальчик устроил казино в классе — это плохо. С другой стороны, этот поступок говорит, что у него есть инициативность, решительность, лидерские качества», — подытожила Просветова.

По ее мнению, не нужно ломать ребенка, а стоит предложить ему альтернативу. Если ваш малыш — лидер, отдайте его в кружок, где он сможет проявить свой характер. Но перед этим обязательно объясните ребенку, что раньше он поступил недостойно, и оставьте его, например, временно без карманных денег.

Video: Как правильно наказывать ребенка за плохие поступки Как правильно наказывать ребенка за плохие поступки и стоит ли это делать? Читайте советы от психолога