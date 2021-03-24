Паелья: рецепт з куркою, овочами і морепродуктами
24.03.2021
Паелья прийшла до нас з Іспанії, але поширене це блюдо по всій Європі та країнах Латинської Америки. Варіантів її приготування безліч, самі іспанці кажуть, що в паельї може бути до 300 інгредієнтів. Рецепт паельї від «Все буде добре» зі списком необхідних складових і покроковим приготуванням дивіться в матеріалі.
Інгредієнти для приготування паельї:
- Рис – 600 г
- Курячий бульйон – 0,5 л
- Оливкова олія – 200 мл
- Бекон – 50 г
- Філе курки – 500 г
- Філе палтуса – 400 г
- Кальмари – 200 г
- Креветки – 500 г
- Мідії – 500 г
- Цибуля – 1 шт.
- Помідори – 2 шт.
- Болгарський перець – 2 шт.
- Сіль, перець – за смаком
Більше на тему: Київський торт: рецепт покроковий
Приготування паельї:
- Овочі нарізати півкільцями і обсмажити.
- В іншій сковороді підсмажити бекон, викласти його й обсмажити в ній курку разом з кальмарами.
- Окремо посмажити рибу.
- Потім змішати інгредієнти з попередніх пунктів, додати заздалегідь відварений рис і залити все бульйоном.
- Зверху викласти мідії і креветки, залишити на маленькому вогні на 20 хвилин, і паелья готова!
Video: Паелья: рецепт з куркою, овочами і морепродуктами
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=