Паелья прийшла до нас з Іспанії, але поширене це блюдо по всій Європі та країнах Латинської Америки. Варіантів її приготування безліч, самі іспанці кажуть, що в паельї може бути до 300 інгредієнтів. Рецепт паельї від «Все буде добре» зі списком необхідних складових і покроковим приготуванням дивіться в матеріалі.

Інгредієнти для приготування паельї:

Рис – 600 г

Курячий бульйон – 0,5 л

Оливкова олія – ​​200 мл

Бекон – 50 г

Філе курки – 500 г

Філе палтуса – 400 г

Кальмари – 200 г

Креветки – 500 г

Мідії – 500 г

Цибуля – 1 шт.

Помідори – 2 шт.

Болгарський перець – 2 шт.

Сіль, перець – за смаком

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Приготування паельї:

Овочі нарізати півкільцями і обсмажити. В іншій сковороді підсмажити бекон, викласти його й обсмажити в ній курку разом з кальмарами. Окремо посмажити рибу. Потім змішати інгредієнти з попередніх пунктів, додати заздалегідь відварений рис і залити все бульйоном. Зверху викласти мідії і креветки, залишити на маленькому вогні на 20 хвилин, і паелья готова!

Video: Паелья: рецепт з куркою, овочами і морепродуктами Паелья з куркою, морепродуктами і овочами за рецептом від Все Буде Добре! Рецепт паельї покроковий