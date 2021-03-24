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Паелья: рецепт з куркою, овочами і морепродуктами

24.03.2021

Паелья прийшла до нас з Іспанії, але поширене це блюдо по всій Європі та країнах Латинської Америки. Варіантів її приготування безліч, самі іспанці кажуть, що в паельї може бути до 300 інгредієнтів. Рецепт паельї від «Все буде добре» зі списком необхідних складових і покроковим приготуванням дивіться в матеріалі.

паэлья с морепродуктами

Інгредієнти для приготування паельї:

  • Рис – 600 г
  • Курячий бульйон – 0,5 л
  • Оливкова олія – ​​200 мл
  • Бекон – 50 г
  • Філе курки – 500 г
  • Філе палтуса – 400 г
  • Кальмари – 200 г
  • Креветки – 500 г
  • Мідії – 500 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Помідори – 2 шт.
  • Болгарський перець – 2 шт.
  • Сіль, перець – за смаком

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Приготування паельї:

  1. Овочі нарізати півкільцями і обсмажити.
  2. В іншій сковороді підсмажити бекон, викласти його й обсмажити в ній курку разом з кальмарами.
  3. Окремо посмажити рибу.
  4. Потім змішати інгредієнти з попередніх пунктів, додати заздалегідь відварений рис і залити все бульйоном.
  5. Зверху викласти мідії і креветки, залишити на маленькому вогні на 20 хвилин, і паелья готова!

Video: Паелья: рецепт з куркою, овочами і морепродуктами

Паелья з куркою, морепродуктами і овочами за рецептом від Все Буде Добре! Рецепт паельї покроковий

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