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Паэлья: рецепт с курицей, овощами и морепродуктами

24.03.2021

Паэлья пришла к нам из Испании, но распространено это блюдо по всей Европе и странам Латинской Америки. Вариантов ее приготовления множество, сами испанцы говорят, что в паэлье может быть до 300 ингредиентов. Рецепт паэльи от «Все буде добре» со списком необходимых ингредиентов и пошаговым приготовлением смотрите в нашем материале.

паэлья с морепродуктами

Ингредиенты для приготовления паэльи:

  • Рис – 600 г
  • Куриный бульон – 0,5 л
  • Оливковое масло – 200 мл
  • Бекон – 50 г
  • Филе курицы – 500 г
  • Филе палтуса – 400 г
  • Кальмары – 200 г
  • Креветки – 500 г
  • Мидии – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Соль, перец по вкусу

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Приготовление паэльи:

  1. Овощи нарезать полукольцами и обжарить.
  2. В другой сковороде поджарить бекон, выложить его и обжарить в ней курицу с кальмарами.
  3. Отдельно пожарить рыбу.
  4. Затем смешать ингредиенты из предыдущих пунктов, добавить предварительно отваренный рис и залить все бульоном.
  5. Сверху выложить мидии и креветки, потомить на маленьком огне 20 минут, и паэлья готова!

Приятного аппетита!

Video: Паэлья: рецепт с курицей, овощами и морепродуктами

Паэлья с курицей, морепродуктами и овощами по рецепту от Все Буде Добре! Рецепт паэльи пошаговый

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