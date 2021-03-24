Паэлья пришла к нам из Испании, но распространено это блюдо по всей Европе и странам Латинской Америки. Вариантов ее приготовления множество, сами испанцы говорят, что в паэлье может быть до 300 ингредиентов. Рецепт паэльи от «Все буде добре» со списком необходимых ингредиентов и пошаговым приготовлением смотрите в нашем материале.

Ингредиенты для приготовления паэльи:

Рис – 600 г

Куриный бульон – 0,5 л

Оливковое масло – 200 мл

Бекон – 50 г

Филе курицы – 500 г

Филе палтуса – 400 г

Кальмары – 200 г

Креветки – 500 г

Мидии – 500 г

Лук – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Соль, перец по вкусу

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Приготовление паэльи:

Овощи нарезать полукольцами и обжарить. В другой сковороде поджарить бекон, выложить его и обжарить в ней курицу с кальмарами. Отдельно пожарить рыбу. Затем смешать ингредиенты из предыдущих пунктов, добавить предварительно отваренный рис и залить все бульоном. Сверху выложить мидии и креветки, потомить на маленьком огне 20 минут, и паэлья готова!

Приятного аппетита!

Video: Паэлья: рецепт с курицей, овощами и морепродуктами Паэлья с курицей, морепродуктами и овощами по рецепту от Все Буде Добре! Рецепт паэльи пошаговый