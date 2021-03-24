Паэлья: рецепт с курицей, овощами и морепродуктами
24.03.2021
Паэлья пришла к нам из Испании, но распространено это блюдо по всей Европе и странам Латинской Америки. Вариантов ее приготовления множество, сами испанцы говорят, что в паэлье может быть до 300 ингредиентов. Рецепт паэльи от «Все буде добре» со списком необходимых ингредиентов и пошаговым приготовлением смотрите в нашем материале.
Ингредиенты для приготовления паэльи:
- Рис – 600 г
- Куриный бульон – 0,5 л
- Оливковое масло – 200 мл
- Бекон – 50 г
- Филе курицы – 500 г
- Филе палтуса – 400 г
- Кальмары – 200 г
- Креветки – 500 г
- Мидии – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Соль, перец по вкусу
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Приготовление паэльи:
- Овощи нарезать полукольцами и обжарить.
- В другой сковороде поджарить бекон, выложить его и обжарить в ней курицу с кальмарами.
- Отдельно пожарить рыбу.
- Затем смешать ингредиенты из предыдущих пунктов, добавить предварительно отваренный рис и залить все бульоном.
- Сверху выложить мидии и креветки, потомить на маленьком огне 20 минут, и паэлья готова!
Приятного аппетита!
Video: Паэлья: рецепт с курицей, овощами и морепродуктами
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