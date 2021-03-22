чим небезпечна кава в мобільних кав'ярнях

Кава є улюбленим напоєм мільйонів українців, але варто дуже ретельно підійти до етапу її купівлі. Експерт Спілки споживачів України Михайло Шарков у студії «Все буде добре» розповів про те, які бувають порушення у роботі дрібнороздрібних торговельних мереж. Де краще не купувати каву, читайте в нашому матеріалі.

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У деяких мобільних кав’ярнях банально порушено всі правила роботи так званих дрібнороздрібних торговельних мереж. Такі порушення в роботі можуть призвести до катастрофічних наслідків. Найчастіше наш експерт стикався з такими порушеннями:

використання прострочених, неякісних продуктів або продуктів без сертифікатів;

якість використання неперевіреної води без документів;

відсутність проточної води і каналізації;

відсутність холодильних камер для зберігання молочних продуктів.

І це тільки маленький перелік порушень. Усі перелічені пункти впливають не тільки на якість кавового напою, за який ви платите немаленькі кошти, але можуть згубно вплинути на здоров’я.

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Вкрай важлива наявність обов’язкової документації:

Працівники повинні мати при собі обов’язкові документи: паспорт і медичну книжку (документи, які постійно повинні бути на робочому місці працівника). Санітарні правила та санітарний паспорт, а також Книгу відгуків і пропозицій. На видному місці розміщується свідоцтво про державну реєстрацію, інформація про адресу і номер телефону суб’єкта господарювання, якому належить цей пункт, прізвище, ім’я та по батькові продавця, а також режим роботи. На кузовах автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автопричепів, автоцистерн повинен бути нанесений фарбою чіткий напис, що вказує найменування, адресу суб’єкта господарювання, номер точки пересувної торговельної мережі та номер телефону суб’єкта господарювання. На автотранспорт, що перевозить продовольчу сировину та продовольчі товари для дрібнороздрібної торговельної мережі, повинен бути оформлений санітарний паспорт. Копії гігієнічних висновків, завірених печаткою суб’єкта господарювання. Документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів. Товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти, заборні листи із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару. Кожна партія продукції ресторанного господарства, яка реалізується в дрібнороздрібній мережі, повинна мати посвідчення про якість із зазначенням найменування підприємства-виготівника, його адреси, документації, відповідно до якої вона виготовлена, дати виготовлення, кінцевого строку реалізації, маси одиниці розфасовки, а також документ про якість одержаної продукції і ціни за одиницю розфасовки або ваги продукції.