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Кофе может вам навредить: нарушения при продаже

22.03.2021

Кофе является любимым напитком миллионов украинцев, но стоит очень тщательно подойти к этапу покупки. Эксперт Союза потребителей Украины Михаил Шарков в студии «Все буде добре» рассказал о том, какие бывают нарушения в работе мелкорозничных торговых сетей. Где лучше не покупать кофе, читайте в нашем материале.

чем опасен кофе в мобильных кофейнях

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В некоторых мобильных кафе банально нарушены все правила работы так называемых мелкорозничных торговых сетей. Такие нарушения в работе могут привести к катастрофическим последствиям. Больше всего наш эксперт сталкивался именно  с такими нарушениями:

  • использование просроченных, некачественных продуктов или продуктов без сертификатов;
  • качество использования непроверенной воды без документов;
  • отсутствие проточной воды и канализации;
  • отсутствие холодильных камер для хранения молочных продуктов.

И это только маленький перечень нарушений. Все перечисленные пункты влияют не только на качество кофейного напитка, за который вы платите немаленькие средства, но могут пагубно сказаться на здоровье.

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Крайне важно наличие данной документации:

  1. Сотрудники должны иметь при себе обязательные документы: паспорт и медицинскую книжку (документы постоянно должны быть на рабочем месте сотрудника).
  2. Санитарные правила и санитарный паспорт, а также Книга отзывов и предложений.
  3. На видном месте размещается свидетельство о государственной регистрации, информация об адресе и номере телефона субъекта хозяйствования, которому принадлежит этот пункт, фамилия, имя и отчество продавца, а также режим работы.
  4. На кузовах автомагазинов, автокафе, авторазвозок, автоприцепов, автоцистерн должна быть нанесена краской четкая надпись, указывающая наименование, адрес субъекта хозяйствования, номер точки передвижной торговой сети и номер телефона предприятия. На автотранспорт, перевозящий продовольственное сырье и продовольственные товары для мелкорозничной торговой сети, должен быть оформлен санитарный паспорт.
  5. Копии гигиенических заключений, заверенных печатью предприятия.
  6. Документы, удостоверяющие соответствие качества товаров требованиям нормативных документов.
  7. Товарно-транспортные накладные, входящие-расходные накладные, приемные акты, заборные листы с указанием названия, сорта, количества, цены и общей стоимости товара.
  8. Каждая партия продукции общественного питания, которая реализуется в мелкорозничной сети, должна иметь удостоверение о качестве, с указанием наименования предприятия-изготовителя, его адреса, документации, в соответствии с которой она изготовлена, даты изготовления, конечного срока реализации, массы единицы расфасовки, а также документ о качестве полученной продукции и цены за единицу расфасовки или веса продукции.

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