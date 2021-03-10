Гарбузові млинці за рецептом мами Анни Гуарани
10.03.2021
На кухні «Все буде добре» ми готували овочеві млинці з гарбузовою начинкою за рецептом мами фітнес-тренера Анни Гуарани. Дивіться, як легко та просто приготувати млинці з гарбуза.
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Складові:
- Гарбуз запечений – 250 г
- Яйця курячі – 3 шт.
- Цукор – 60 г
- Сіль – дрібка
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Пшеничне борошно – 150 г
- Вершкове масло (розтоплене) – 30 г
- Молоко – 300 мл
- Кориця мелена – 1 ч. л.
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Для начинки:
- Гарбуз сирий – 300 г
- Груша – 1 шт.
- Цукор – 100 г
- Лимонний сік – 1 ст. л
- Вершкове масло – 30 г
- Гвоздика – 1–2 шт.
- Духмяний перець – 3 шт.
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Приготування:
- Гарбуз запекти в духовці, остудити, перетворити на пюре.
- До гарбузового пюре додати яйця, сіль і цукор, вершкове масло, тепле молоко, збити вінчиком до однорідності.
- Додати корицю, розпушувач, борошно. Ретельно перемішати.
- Додати в суміш розтоплене вершкове масло.
- Випікати млинці на сковороді до золотистої скоринки.
- Сирий гарбуз нарізати кубиками, проварити до напівготовності.
- Грушу нарізати дрібними кубиками.
- З цукру і вершкового масла приготувати карамель. Карамелізувати гарбуз і грушу в сотейнику. В кінці додати сік лимона, остудити.
- Подавати млинці з начинкою.
Video: Гарбузові млинці за рецептом мами Анни Гуарани
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