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Тыквенные блины по рецепту мамы Анны Гуараны

10.03.2021

На кухне «Все буде добре» мы готовили овощные блины с тыквенной начинкой по рецепту мамы фитнес-тренера Анны Гуараны. Смотрите, как легко и просто приготовить блины из тыквы.

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Ингредиенты:

  • Тыква запечённая – 250 г
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Сахар – 60 г
  • Соль – щепотка
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Пшеничная мука – 150 г
  • Сливочное масло (растопленное) – 30 г
  • Молоко – 300 мл
  • Корица молотая – 1 ч. л.

блины

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Для начинки:

  • Тыква сырая – 300 г
  • Груша – 1 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Лимонный сок – 1 ст. л
  • Сливочное масло – 30 г
  • Гвоздика – 1–2 шт.
  • Душистый перец – 3 шт.

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Приготовление:

  1. Тыкву запечь в духовке, остудить, пюрировать.
  2. К тыквенному пюре добавить яйца, соль и сахар, сливочное масло, тёплое молоко, взбить венчиком до однородности.
  3. Добавить корицу, разрыхлитель, муку. Тщательно перемешать.
  4. Добавить в смесь растопленное сливочное масло.
  5. Выпекать блины на сковороде до золотистой корочки.
  6. Сырую тыкву нарезать кубиком, проварить до полуготовности.
  7. Грушу нарезать мелкими кубиками.
  8. Из сахара и сливочного масла приготовить карамель. Карамелизировать тыкву и грушу в сотейнике. В конце добавить сок лимона, остудить.
  9. Подавать блины с начинкой.

Video: Тыквенные блины по рецепту мамы Анны Гуараны

Как приготовить тыквенные блины? Рецепт приготовления полезных и вкусных блинов из тыквы ищите в материале

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