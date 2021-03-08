Смачний рецепт шоколадних млинців на Масляну 2021 в одному з випусків «Все буде добре» розповіла ведуча Надія Матвєєва. Приготувати такі ласощі легко, адже ці млинці робляться дуже просто! Вибирайте фрукти для начинки за смаком і пригощайте рідних, друзів. Покрокова інструкція, як приготувати шоколадні млинці в нашому матеріалі.

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Складові:

Для тіста:

шоколад (темний) – 75 г

молоко – 500 мл

какао – 1 ст. л .

яйця – 3 шт .

борошно – 1 ½ склянки

цукрова пудра – 2-3 ст. л .

вершкове масло – 2 ст. л .

ром – 1 ст. л .

сіль – щіпка

рослинна олія

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Для начинки:

цукрова пудра – 50 г

сир кисломолочний (9%) – 100 г;

фрукти (банан, ківі, апельсин) – 300 г

ванільний цукор – 1 ч. л.

Приготування:

Розтопити темний шоколад, додати половину молока. У молоко, що залишилось, додати борошно, какао, цукрову пудру, сіль і збити. Яйця збити міксером і додати їх у тісто. Вершкове масло розтопити, перемішати із шоколадною сумішшю і влити в тісто. Додати ром і перемішати. Розігріти сковороду і спекти тонкі млинці. Для начинки улюблені фрукти нарізати, змішати з ванільним цукром. Кожен млинець змастити тонким шаром сирної маси, розкласти на нього фрукти і загорнути в рулетик. Подавати, прикрасивши цукровою пудрою і шоколадним соусом.

Video: Шоколадні млинці на Масляну 2021: рецепт приготування Як приготувати шоколадні млинці на Масляну 2021? Рецепт тіста й начинки в нашому матеріалі