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Шоколадні млинці на Масляну 2021: рецепт приготування

08.03.2021

Смачний рецепт шоколадних млинців на Масляну 2021 в одному з випусків «Все буде добре» розповіла ведуча Надія Матвєєва. Приготувати такі ласощі легко, адже ці млинці робляться дуже просто! Вибирайте фрукти для начинки за смаком і пригощайте рідних, друзів. Покрокова інструкція, як приготувати шоколадні млинці в нашому матеріалі.

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шоколадные блины

Складові:

Для тіста:

  • шоколад (темний) – 75 г
  • молоко – 500 мл
  • какао – 1 ст. л .
  • яйця – 3 шт .
  • борошно – 1 ½ склянки
  • цукрова пудра – 2-3 ст. л .
  • вершкове масло – 2 ст. л .
  • ром – 1 ст. л .
  • сіль – щіпка
  • рослинна олія

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Для начинки:

  • цукрова пудра – 50 г
  • сир кисломолочний (9%) – 100 г;
  • фрукти (банан, ківі, апельсин) – 300 г
  • ванільний цукор – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Розтопити темний шоколад, додати половину молока.
  2. У молоко, що залишилось, додати борошно, какао, цукрову пудру, сіль і збити.
  3. Яйця збити міксером і додати їх у тісто.
  4. Вершкове масло розтопити, перемішати із шоколадною сумішшю і влити в тісто.
  5. Додати ром і перемішати. Розігріти сковороду і спекти тонкі млинці.
  6. Для начинки улюблені фрукти нарізати, змішати з ванільним цукром.
  7. Кожен млинець змастити тонким шаром сирної маси, розкласти на нього фрукти і загорнути в рулетик. Подавати, прикрасивши цукровою пудрою і шоколадним соусом.

Video: Шоколадні млинці на Масляну 2021: рецепт приготування

Як приготувати шоколадні млинці на Масляну 2021? Рецепт тіста й начинки в нашому матеріалі

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