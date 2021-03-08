Шоколадные блины на Масленицу 2021: рецепт приготовления
08.03.2021
Вкусный рецепт шоколадных блинов на Масленицу 2021 в одном из выпусков «Все буде добре» рассказала ведущая Надежда Матвеева. Приготовить такое лакомство не составит труда, ведь эти блинчики делаются очень просто! Выбирайте фрукты для начинки по вкусу и угощайте родных, друзей. Пошаговая инструкция, как приготовить шоколадные блины в нашем материале.
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Ингредиенты:
Для теста:
- шоколад (тёмный) – 75 г
- молоко– 500 мл
- какао – 1 ст.л.
- яйца – 3 шт.
- мука – 1 ½ стакана
- сахарная пудра – 2-3 ст. л.
- сливочное масло – 2 ст. л.
- ром – 1 ст. л.
- соль – щепотка
- растительное масло
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Для начинки:
- сахарная пудра – 50 г;
- творог (9%) – 100 г;
- фрукты (банан, киви, апельсин) – 300 г;
- ванильный сахар – 1ч. л.
Приготовление:
- Растопить тёмный шоколад, добавить половину молока.
- В оставшееся молоко добавить муку, какао, сахарную пудру, соль и взбить.
- Яйца взбить миксером и добавить их в тесто.
- Сливочное масло растопить, перемешать с шоколадной смесью и влить в тесто.
- Добавить ром и перемешать. Разогреть сковороду и испечь тонкие блинчики.
- Для начинки любимые фрукты нарезать, смешать с ванильным сахаром.
- Каждый блин смазать тонким слоем творожной массы, разложить на него фрукты и завернуть в рулетик. Подавать, украсив сахарной пудрой и шоколадным соусом.
Video: Шоколадные блины на Масленицу 2021: рецепт приготовления
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