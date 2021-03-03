Скоро настане Масляна 2021, а отже, настав час балувати рідних смачними домашніми млинцями! Незвичайний рецепт млинців на Масляну в студії «Все буде добре» розкриє чоловік кулінарного експерта Марини Шевченко. Вже цікаво? Тоді читайте рецепт картопляних млинців з грибами в нашому матеріалі!

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Складові:

Картопля – 5 шт.;

Молоко – 400 мл;

Борошно – 250 г;

Часник – 3-4 зубчики;

Яйце – 3 шт.;

Цукор – 1 ст. л.;

Рослинна олія – 3 + 2 ст. л .;

Сіль, перець – за смаком;

Гриби – 300 г;

Цибуля – 1 шт.;

Петрушка і зелена цибуля – за смаком;

Сметана – 200 г (для подачі).

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Приготування:

Картоплю почистити і відварити до готовності, подрібнити блендером до кашоподібного стану разом з водою. До картопляної суміші додати подрібнений часник, яйця, борошно, молоко, рослинну олію, сіль, перець. Ретельно перемішати, дати тісту 20 хвилин настоятися. Для припіку: обсмажити цибулю з грибами, смажити до готовності, додати сіль, перець, зелень. На змащеній маслом пательні розподілити приблизно 1 ст. л. припіку, залити ополоником тісто, розрівняти. Випікати на невеликому вогні під кришкою, другу сторону – без кришки. Аналогічно спекти інші млинці. Подавати зі сметаною.

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Video: Рецепт картопляних млинців на Масляну 2021 з припіком із грибів Рецепт картопляних млинців на Масляну 2021 з припеком із грибів, читайте в матеріалі