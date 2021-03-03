Рецепт картопляних млинців на Масляну 2021 з припіком із грибів
03.03.2021
Скоро настане Масляна 2021, а отже, настав час балувати рідних смачними домашніми млинцями! Незвичайний рецепт млинців на Масляну в студії «Все буде добре» розкриє чоловік кулінарного експерта Марини Шевченко. Вже цікаво? Тоді читайте рецепт картопляних млинців з грибами в нашому матеріалі!
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Складові:
- Картопля – 5 шт.;
- Молоко – 400 мл;
- Борошно – 250 г;
- Часник – 3-4 зубчики;
- Яйце – 3 шт.;
- Цукор – 1 ст. л.;
- Рослинна олія – 3 + 2 ст. л .;
- Сіль, перець – за смаком;
- Гриби – 300 г;
- Цибуля – 1 шт.;
- Петрушка і зелена цибуля – за смаком;
- Сметана – 200 г (для подачі).
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Приготування:
- Картоплю почистити і відварити до готовності, подрібнити блендером до кашоподібного стану разом з водою. До картопляної суміші додати подрібнений часник, яйця, борошно, молоко, рослинну олію, сіль, перець.
- Ретельно перемішати, дати тісту 20 хвилин настоятися.
- Для припіку: обсмажити цибулю з грибами, смажити до готовності, додати сіль, перець, зелень.
- На змащеній маслом пательні розподілити приблизно 1 ст. л. припіку, залити ополоником тісто, розрівняти.
- Випікати на невеликому вогні під кришкою, другу сторону – без кришки.
- Аналогічно спекти інші млинці. Подавати зі сметаною.
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Video: Рецепт картопляних млинців на Масляну 2021 з припіком із грибів
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