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Рецепт картофельных блинов на Масленицу 2021 с припеком из грибов

03.03.2021

Скоро наступит Масленица 2021, а значит, пришло время баловать родных вкусными домашними блинами! Необычный рецепт блинов на Масленицу в студии «Все буде добре» раскроет муж кулинарного эксперта Марины Шевченко. Уже интересно? Тогда читайте рецепт картофельных блинов с грибами в нашем материале!

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блины с грибами

Ингредиенты:

  • Картофель – 5 шт.;
  • Молоко – 400 мл;
  • Мука – 250 г;
  • Чеснок – 3–4 зубчика;
  • Яйцо – 3 шт.;
  • Сахар – 1 ст. л.;
  • Растительное масло – 3+2 ст. л.;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Грибы – 300 г;
  • Лук – 1шт.;
  • Петрушка и зелёный лук – по вкусу;
  • Сметана – 200г ( для подачи).

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Приготовление:

  1. Картофель почистить и отварить до готовности, измельчить блендером до кашеобразного состояния вместе с водой. К картофельной смеси добавить измельчённый чеснок, яйца, муку, молоко, растительное масло, соль, перец.
  2. Тщательно перемешать, дать тесту 20 минут настояться.
  3. Для припёка: обжарить лук с грибами, жарить до готовности, добавить соль, перец, зелень.
  4. По смазанной маслом сковороде распределить примерно 1 ст. л. припёка, залить половником теста, разровнять.
  5. Печь на небольшом огне под крышкой, вторую сторону – без крышки.
  6. Аналогично испечь остальные блины. Подавать со сметаной.

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Video: Рецепт картофельных блинов на Масленицу 2021 с припеком из грибов

Рецепт картофельных блинов на Масленицу 2021 с припеком из грибов, читайте в материале

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