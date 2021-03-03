Скоро наступит Масленица 2021, а значит, пришло время баловать родных вкусными домашними блинами! Необычный рецепт блинов на Масленицу в студии «Все буде добре» раскроет муж кулинарного эксперта Марины Шевченко. Уже интересно? Тогда читайте рецепт картофельных блинов с грибами в нашем материале!

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Ингредиенты:

Картофель – 5 шт.;

Молоко – 400 мл;

Мука – 250 г;

Чеснок – 3–4 зубчика;

Яйцо – 3 шт.;

Сахар – 1 ст. л.;

Растительное масло – 3+2 ст. л.;

Соль, перец – по вкусу;

Грибы – 300 г;

Лук – 1шт.;

Петрушка и зелёный лук – по вкусу;

Сметана – 200г ( для подачи).

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Приготовление:

Картофель почистить и отварить до готовности, измельчить блендером до кашеобразного состояния вместе с водой. К картофельной смеси добавить измельчённый чеснок, яйца, муку, молоко, растительное масло, соль, перец. Тщательно перемешать, дать тесту 20 минут настояться. Для припёка: обжарить лук с грибами, жарить до готовности, добавить соль, перец, зелень. По смазанной маслом сковороде распределить примерно 1 ст. л. припёка, залить половником теста, разровнять. Печь на небольшом огне под крышкой, вторую сторону – без крышки. Аналогично испечь остальные блины. Подавать со сметаной.

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Video: Рецепт картофельных блинов на Масленицу 2021 с припеком из грибов Рецепт картофельных блинов на Масленицу 2021 с припеком из грибов, читайте в материале