Рецепт картофельных блинов на Масленицу 2021 с припеком из грибов
03.03.2021
Скоро наступит Масленица 2021, а значит, пришло время баловать родных вкусными домашними блинами! Необычный рецепт блинов на Масленицу в студии «Все буде добре» раскроет муж кулинарного эксперта Марины Шевченко. Уже интересно? Тогда читайте рецепт картофельных блинов с грибами в нашем материале!
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Ингредиенты:
- Картофель – 5 шт.;
- Молоко – 400 мл;
- Мука – 250 г;
- Чеснок – 3–4 зубчика;
- Яйцо – 3 шт.;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Растительное масло – 3+2 ст. л.;
- Соль, перец – по вкусу;
- Грибы – 300 г;
- Лук – 1шт.;
- Петрушка и зелёный лук – по вкусу;
- Сметана – 200г ( для подачи).
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Приготовление:
- Картофель почистить и отварить до готовности, измельчить блендером до кашеобразного состояния вместе с водой. К картофельной смеси добавить измельчённый чеснок, яйца, муку, молоко, растительное масло, соль, перец.
- Тщательно перемешать, дать тесту 20 минут настояться.
- Для припёка: обжарить лук с грибами, жарить до готовности, добавить соль, перец, зелень.
- По смазанной маслом сковороде распределить примерно 1 ст. л. припёка, залить половником теста, разровнять.
- Печь на небольшом огне под крышкой, вторую сторону – без крышки.
- Аналогично испечь остальные блины. Подавать со сметаной.
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Video: Рецепт картофельных блинов на Масленицу 2021 с припеком из грибов
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