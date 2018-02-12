Кожен день слов’янського свята Масляна має свою назву, звичаї та традиції. Другий день Масляної, який святкують цього року 13 лютого, називається заграванням. Що заведено робити цього дня, які існують звичаї та традиції? Читайте в нашому матеріалі!

Читайте також: Привітання з Масляною в прозі, віршах і смс

Назва масляного вівторка говорить сама за себе, адже саме цього дня починалися святкові гуляння, ігри, катання на засніжених гірках, санях, веселі вистави і забави. Села перетворювалися на справжній карнавал, звідусіль лунав сміх та співи.

Читайте також: Перший день Масляної — «зустріч»: традиції

Всі звичаї другого дня Масляної зводилися не тільки до веселощів, а й до сватання. Катаючись на гірках, женихи виглядали собі наречених, а красуні поглядали на своїх суджених, щоб після Великого посту зіграти весілля. Для сімейних пар також існувала традиція — вони неодмінно повинні були разом скотитися з гори, щоб бути щасливими разом.

На вулицях панувала неймовірна атмосфера. Всі наряджалися, танцювали і співали, після чого відправлялися за стіл, традиційно ласуючи апетитними частуваннями. Головною святковою стравою, звісно, були млинці з найрізноманітнішими начинками, а також вареники, випічка та солодощі.