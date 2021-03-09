Второй день Масленицы — «заигрыш»: традиции
09.03.2021
Каждый день славянского праздника Масленица получил свое название, обычаи и традиции. Второй день Масленицы называется «заигрышем». Что принято делать в этот день, какие существуют обычаи и традиции? Читайте в нашем материале!
Традиции второго дня Масленицы
- Название масленичного вторника говорит само за себя, ведь именно в этот день начинались праздничные гуляния, игры, катания на заснеженных горках, санках, веселые представления и забавы. Деревни превращались в настоящий карнавал, отовсюду звучал смех и пение.
- Все обычаи второго дня Масленицы сводились не только к веселью, но и к сватовству. Катаясь на горках, женихи высматривали себе невест, а красавицы поглядывали на своих суженых, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу.
Больше по теме: Масленица: традиции наших предков
- Для состоявшихся пар также существовала традиция: супруги непременно должны были вместе скатиться с горы, дабы быть счастливыми вместе.
- На улицах царила невероятная атмосфера. Все наряжались, танцевали и пели, после чего отправлялись за стол, традиционно лакомясь аппетитными угощениями.
- Главным праздничным блюдом, само собой, являлись блины с самыми различными начинками, а также вареники, выпечка и сладости.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+