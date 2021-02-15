Не знаєте, що приготувати з гарбуза? Наша добірка десертів з гарбуза допоможе вам створити чудову страву. У списку корисних десертів – гарбузовий пиріг, тиквандю та навіть їстівні виделки! Дізнайтесь найкращі рецепти десертів з гарбуза просто зараз!

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Гарбузовий пиріг

Складові:

Мускатний гарбуз (1 кг) – 1 шт.

Сир – 500 г

Вершкове масло – 50 г

Ванільний екстракт (ванілін) – 1 ч. л.

Цукор – 3 ст. л.

Яйця – 3–4 шт.

Кориця мелена – 1 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Волоські горіхи – 50 г

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Приготування:

Розрізати гарбуз навпіл, вичистити насіння, дістати м’якоть. М’якоть зварити або запекти в духовій шафі до повної готовності. Готову м’якоть подрібнити в блендері. У сир додати яйце, цукор, ванільний екстракт, горіхи та перемішати. Змішати сирну масу з гарбузовим пюре. Розігріти духову шафу до 180 °C. Половинки гарбуза наповнити гарбузовою сумішшю та відправити до духовки. Випікати 45 хв. за температури 200 °C. Готовий гарбузовий пиріг зверху змастити медом та прикрасити горіхами.

Тиквандю

Складові:

Гарбуз (середній) – 1 шт.

Твердий сир (3 сорти) – 600 г

Вершки (30%) – 200 г

Печериці – 300 г

Часник – 1 шт.

Перець чилі – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Рослинна олія – 1 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

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Приготування:

Помити гарбуз, видалити м’якоть та змастити рослинною олією. Запікати в духовій шафі 30 хв. Гриби, цибулю, часник перець, чилі обсмажити на рослинній олії. Натерти сири та змішати разом. В отриману масу влити вершки та суміш трьох сортів сиру. Перелити в гарбуз, накрити зрізаною верхівкою гарбуза. Запікати ще 15 хв. за 180 °C.

Їстівні виделки

Складові:

Тісто листкове – 200 г

Жовток яєчний – 1 шт.

Волоські горіхи – 10 шт.

Кмин – 1 ч. л.

М’якоть гарбуза

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Приготування:

Подрібнити горіхи. Змішати з гарбузовою м’якоттю. Розкатати листкове тісто. На одну половинку викласти м’якоть з подрібненими горіхами. Накрити другою половинкою та ще раз розкатати. Нарізати смужками 1,5 см і скрутити спіралями. Змастити жовтком, посипати кмином. Випікати в духовій шафі 15 хв. за температури 180 °C.

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