Десерты из тыквы: топ-3 рецептов
15.02.2021
Не знаете, что приготовить из тыквы? Наша подборка десертов из тыквы поможет вам создать восхитительное блюдо. В списке полезных десертов — тыквенный пирог, тыквандю и даже съедобные вилки! Узнайте лучшие рецепты десертов из тыквы прямо сейчас!
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Тыквенный пирог
Ингредиенты:
- Мускатная тыква (1 кг) — 1 шт.
- Творог — 500 г
- Сливочное масло — 50 г
- Ванильный экстракт (ванилин) — 1 ч. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Яйца — 3–4 шт.
- Корица молотая — 1 ч. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Грецкие орехи — 50 г
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Приготовление:
- Разрезать тыкву пополам, вычистить семечки, достать мякоть.
- Мякоть сварить или запечь в духовке до полной готовности.
- Готовую мякоть измельчить в блендере.
- В творог добавить яйцо, сахар, ванильный экстракт, орехи и перемешать.
- Смешать творожную массу с тыквенным пюре.
- Разогреть духовку до 180 °C.
- Половинки тыквы наполнить тыквенной смесью и отправить в духовку. Выпекать 45 мин. при температуре 200 °C.
- Готовый тыквенный пирог сверху смазать медом и украсить орехами.
Тыквандю
Ингредиенты:
- Тыква средняя — 1 шт.
- Твердый сыр (3 сорта) — 600 г
- Сливки (30%) — 200 г
- Шампиньоны — 300 г
- Чеснок — 1 шт.
- Перец чили — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Помыть тыкву, удалить мякоть и смазать растительным маслом.
- Запекать в духовом шкафу 30 мин.
- Грибы, лук, чеснок перец, чили обжарить на растительном масле.
- Натереть сыр и смешать вместе.
- В полученную массу влить сливки и смесь трех сортов сыра.
- Перелить в тыкву, накрыть срезанной верхушкой тыквы. Запекать еще 15 мин. при 180 °C.
Съедобные вилки
Ингредиенты:
- Тесто слоеное — 200 г
- Желток яичный — 1 шт.
- Грецкие орехи — 10 шт.
- Тмин — 1 ч. л.
- Мякоть тыквы
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Приготовление:
- Измельчить орехи. Смешать с тыквенной мякотью.
- Раскатать слоеное тесто.
- На одну половинку выложить мякоть с измельченными орехами.
- Накрыть второй половинкой и еще раз раскатать.
- Нарезать полосками 1,5 см и свернуть спиралями.
- Смазать желтком, посыпать тмином.
- Выпекать в духовке 15 минут при температуре 180 °C.
Video: Десерты из тыквы: топ-3 рецептов
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