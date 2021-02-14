Привітати свою половинку з днем ​​закоханих можна по-різному. Наприклад, здивувати чимось смачненьким. Що ж приготувати на День Святого Валентина – читайте у нашому матеріалі.

Сніданок у формі серця

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Якщо ви живете разом, то потіште кохану людину з самого ранку.

Приготування:

Збийте яйця разом з молоком. Додайте сіль за смаком. Посмажте яєчню у тостовому хлібі, вирізавши сердечко. Також можна створити форму з продуктів. Наприклад, розріжте уздовж сосиски, не дорізаючи 1,5 см. Зігніть їх і скріпіть зубочисткою. Вилийте у серце яйце і смажте кілька хвилин.

Романтичний сніданок готовий.

Салати та страви з афродизіаками

Якщо у вас є трохи часу, можна приготувати улюблене блюдо вашої другої половинки та прикрасити його сердечками із овочів або фруктів. Приготуйте легкий святковий салат і викладіть салат у формі серця. Також цього вечора потіште коханого стравою з морепродуктами, грибами або іншими афродизіаками. Наприклад, салатом з авокадо та тунця.

Інгредієнти:

Авокадо — 2-3 шт.

Консервований тунець — 1 банку.

Солодка червона цибулина — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Спеції за смаком.

Очистіть авокадо так, щоб шкірка залишилася цілою. М’якоть полийте лимонним соком, для того щоб вона зберегла свій красивий яскраво зелений колір і розімніть вилкою до стану пюре. Наріжте дрібно цибулю і змішайте з авокадо. Додайте в пюре тунець і приправте спеціями. Викладіть все у «човники» зі шкірки авокадо та подавайте до столу.

Піца у формі серця

Піца у формі серця – універсальний варіант. Її люблять практично усі та приготувати її досить просто. Ваш коханий обов’язково оцінить такий сюрприз. Напевно ви знаєте, що йому до вподоби. Обов’язково використовуйте сир, м’ясо і томатний соус, а також різні начинки.

Десерт на День Святого Валентина

Зробіть день Святого Валентина для свого улюбленого по-справжньому солодким! У цьому вам допоможуть романтичні десерти у формі серця.

Повітряні безе

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Інгредієнти:

Яєчні білки — 4 штуки.

Цукор — 1 стакан.

Крохмаль — 1/2 склянки.

Лимонна кислота.

Приготування:

Білки збийте зі склянкою цукру і лимонною кислотою до білої стійкої піни за допомогою міксера. Всипте крохмаль і продовжуйте збивати. На папері для випічки намалюйте сердечка, викладіть піну з білків і відправляйте у розігріту до 100°C духовку. Сушіть безе приблизно 1,5-2 години. Прикрасьте десерт фруктами.

Брауні

Інгредієнти:

Борошно — 1 склянка.

Розпушувач — 1/2 ч. Ложки.

Шоколад — 60 м

Вершкове масло — 1/2 склянки.

Цукор — 1 стакан.

Яйця — 2 шт.

Ванільний екстракт до смаку.

Сіль за смаком.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте півсклянки борошна, половинку чайної ложки розпушувача та трошки солі. Розтопіть у сотейнику 60 грамів шоколаду і 1/2 склянки розтопленого вершкового масла на середньому вогні, періодично помішуючи. Зніміть з вогню та додайте 100 гр. борошна, склянку цукру, 2 яйця і трішки ванільного екстракту. Перекладіть тісто у форму та випікайте протягом 25 хвилин. Посипте цукровою пудрою і прикрасьте полуницею або малиною.

І звичайно ж, головне у романтичній вечері на 14 лютого – ваше кохання, турбота та святковий настрій.