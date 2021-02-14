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Що приготувати на День святого Валентина: рецепти страв

14.02.2021

Привітати свою половинку з днем ​​закоханих можна по-різному. Наприклад, здивувати чимось смачненьким. Що ж приготувати на День Святого Валентина  читайте у нашому матеріалі.

Сніданок у формі серця

завтрак на день святого валентина

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Якщо ви живете разом, то потіште кохану людину з самого ранку.

Приготування:

  1. Збийте яйця разом з молоком. Додайте сіль за смаком.
  2. Посмажте яєчню у тостовому хлібі, вирізавши сердечко.
  3. Також можна створити форму з продуктів. Наприклад, розріжте уздовж сосиски, не дорізаючи 1,5 см.
  4. Зігніть їх і скріпіть зубочисткою.
  5. Вилийте у серце яйце і смажте кілька хвилин.

Романтичний сніданок готовий.

Салати та страви з афродизіаками

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Якщо у вас є трохи часу, можна приготувати улюблене блюдо вашої другої половинки та прикрасити його сердечками із овочів або фруктів. Приготуйте легкий святковий салат і викладіть салат у формі серця. Також цього вечора потіште коханого стравою з морепродуктами, грибами або іншими афродизіаками. Наприклад, салатом з авокадо та тунця.

Інгредієнти:

  • Авокадо — 2-3 шт.
  • Консервований тунець — 1 банку.
  • Солодка червона цибулина — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Спеції за смаком.

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  1. Очистіть авокадо так, щоб шкірка залишилася цілою.
  2. М’якоть полийте лимонним соком, для того щоб вона зберегла свій красивий яскраво зелений колір і розімніть вилкою до стану пюре.
  3. Наріжте дрібно цибулю і змішайте з авокадо.
  4. Додайте в пюре тунець і приправте спеціями.
  5. Викладіть все у «човники» зі шкірки авокадо та подавайте до столу.

Піца у формі серця

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Піца у формі серця  універсальний варіант. Її люблять практично усі та приготувати її досить просто. Ваш коханий обов’язково оцінить такий сюрприз. Напевно ви знаєте, що йому до вподоби. Обов’язково використовуйте сир, м’ясо і томатний соус, а також різні начинки.

Десерт на День Святого Валентина

Зробіть день Святого Валентина для свого улюбленого по-справжньому солодким! У цьому вам допоможуть романтичні десерти у формі серця.

Повітряні безе

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Інгредієнти:

  • Яєчні білки — 4 штуки.
  • Цукор — 1 стакан.
  • Крохмаль — 1/2 склянки.
  • Лимонна кислота.

Приготування:

  1. Білки збийте зі склянкою цукру і лимонною кислотою до білої стійкої піни за допомогою міксера.
  2. Всипте крохмаль і продовжуйте збивати.
  3. На папері для випічки намалюйте сердечка, викладіть піну з білків і відправляйте у розігріту до 100°C духовку.
  4. Сушіть безе приблизно 1,5-2 години.
  5. Прикрасьте десерт фруктами.

Брауні

Інгредієнти:

  • Борошно — 1 склянка.
  • Розпушувач — 1/2 ч. Ложки.
  • Шоколад — 60 м
  • Вершкове масло — 1/2 склянки.
  • Цукор — 1 стакан.
  • Яйця — 2 шт.
  • Ванільний екстракт до смаку.
  • Сіль за смаком.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте півсклянки борошна, половинку чайної ложки розпушувача та трошки солі.
  2. Розтопіть у сотейнику 60 грамів шоколаду і 1/2 склянки розтопленого вершкового масла на середньому вогні, періодично помішуючи.
  3. Зніміть з вогню та додайте 100 гр. борошна, склянку цукру, 2 яйця і трішки ванільного екстракту.
  4. Перекладіть тісто у форму та випікайте протягом 25 хвилин.
  5. Посипте цукровою пудрою і прикрасьте полуницею або малиною.

І звичайно ж, головне у романтичній вечері на 14 лютого  ваше кохання, турбота та святковий настрій.

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