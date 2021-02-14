Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Что приготовить на День святого Валентина: рецепты блюд

14.02.2021

Поздравить свою половинку с днём влюбленных можно по-разному. Например, удивить чем-то вкусненьким. Что же приготовить на День Святого Валентина – читайте в нашем материале.

Завтрак в форме сердца

завтрак на день святого валентина

Если вы живёте вместе, то порадуйте любимого человека с самого утра.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца вместе с молоком. Добавьте соль по вкусу.
  2. Поджарьте яичницу в тостовом хлебе, вырезав сердечко.
  3. Также можно создать формочку из продуктов. Например, разрежьте вдоль сосиски, не дорезая 1,5 см.
  4. Изогните их и скрепите зубочисткой.
  5. Вылейте в сердце яйцо и жарьте несколько минут.

Романтический завтрак готов.

Салаты и блюда с афродизиаками

1

Больше по теме: День святого Валентина 2021: приметы о любви к празднику

Если у вас есть немного времени, можно приготовить любимое блюдо вашей второй половинки и украсить его сердечками из овощей или фруктов. Приготовьте лёгкий праздничный салат и выложите его салат в форме сердца. Также в этот вечер порадуйте любимого блюдом с морепродуктами, грибами или другими афродизиаками. Например, салатом из авокадо с тунцом.

Ингредиенты:

  • Авокадо — 2-3 шт.
  • Консервированный тунец — 1 банка.
  • Сладкая красная луковица — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Специи по вкусу.

ппп

Приготовление:

  1. Очистите авокадо так, что бы кожура осталась целой.
  2. Мякоть полейте лимонным соком, для того чтобы она сохранила свой красивый ярко зеленый цвет и разомните вилкой до состояния пюре.
  3. Нарежьте мелко лук и смешайте с авокадо.
  4. Добавьте в пюре тунец и приправьте специями.
  5. Выложите всё в «лодочки» из кожуры авокадо и подавайте к столу.

3e0b844e298bab03397f1855054936b5

Пицца в форме сердца

Пицца в форме сердца – универсальный вариант. Её любят практически все и приготовить пиццу достаточно просто. Ваш любимый обязательно оценит такой сюрприз. Наверняка вы знаете, что предпочитает возлюбленный. Обязательно используйте сыр, мясо, томатный соус и разные начинки.

Десерты на День Святого Валентина

Сделайте день Святого Валентина для своего любимого по-настоящему сладострастным! В этом вам помогут романтические десерты в форме сердца.

Воздушные безе

a4b820169763ba21c93f792a3198c81c_beze_retsept_depositphotos_17425743

Больше по теме: Что можно подарить на День Святого Валентина?

Ингредиенты:

  • Яичные белки – 4 штуки.
  • Сахар – 1 стакан.
  • Крахмал – 1/2 стакана.
  • Лимонная кислота.

Приготовление:

  1.  Белки взбейте со стаканом сахара и лимонной кислотой до белой устойчивой пены с помощью миксера.
  2. Всыпьте крахмал и продолжайте взбивать.
  3. На бумаге для выпечки нарисуйте сердечка, выложите пену из белков.
  4. Отправляйте в разогретую до 100°C духовку.
  5. Сушите безе примерно 1,5-2 часа.
  6. Украсьте десерт фруктами.

Брауни

Ингредиенты:

  • Мука – 1 стакан.
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. ложки.
  • Шоколад – 60 г.
  • Сливочное масло – 1/2 стакана.
  • Сахар – 1 стакан.
  • Яйца – 2 шт.
  • Ванильный экстракт по вкусу.
  • Соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Смешайте полстакана муки, половинку чайной ложки разрыхлителя и немножко соли.
  3. Растопите в сотейнике 60 грамм шоколада и 1/2 стакана растопленного сливочного масла на среднем огне, периодически помешивая.
  4. Снимите с огня и добавьте 100 гр. муки, стакан сахара, 2 яйца и немножко ванильного экстракта.
  5. Переложите тесто в форму и выпекайте в течение 25 минут.
  6. Посыпьте сахарной пудрой и украсьте клубникой или малиной.

И конечно же, главное в романтическом ужине на 14 февраля – ваша любовь, забота и праздничное настроение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить