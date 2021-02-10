Хочете приготувати суп на вечерю, але хвилюєтеся, що він буде недостатньо ситним? Відомий шотландський суп кок-а-лікі точно вас не підведе! Адже його основний інгредієнт – перлова крупа, яку так часто недооцінюють господині. Кулінар Сергій Калінін розкриє всі секрети приготування цього ситного супу! Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт шотландського супу і швидше пригощайте близьких.

Інгредієнти:

курка (ціла) – 1 шт.

1 шт. ріпчаста цибуля – 2 шт.

2 шт. перлова крупа – 2 ст.

2 ст. чорнослив – 50 г (7–8 шт.)

50 г (7–8 шт.) петрушка – 1 пуч.

1 пуч. чебрець – 3 гіл.

3 гіл. лавровий лист – 2 шт.

2 шт. сіль і перець – за смаком

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Спосіб приготування:

Перлову крупу замочіть на 12 годин у холодній воді. Курку залийте 6 л води, доведіть до кипіння, варіть 25 хвилин. Цибулю наріжте кільцями. Додайте зелень і 2/3 цибулі в бульйон. Частково накрийте каструлю кришкою і варіть разом з куркою 2,5 години. Дістаньте курку, остудіть, відокремте від кісток і наріжте. Засипте в каструлю з бульйоном перловку і варіть 15 хвилин. Наріжте чорнослив на четвертинки, а курку – невеликими шматочками. Через 15 хвилин після додавання перлової крупи посоліть і поперчіть за смаком, додайте залишки цибулі, нарізану курку і чорнослив. Варіть ще 15 хвилин.