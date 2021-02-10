Шотландський суп кок-а-лікі з куркою і перловкою: рецепт Сергія Калініна
10.02.2021
Хочете приготувати суп на вечерю, але хвилюєтеся, що він буде недостатньо ситним? Відомий шотландський суп кок-а-лікі точно вас не підведе! Адже його основний інгредієнт – перлова крупа, яку так часто недооцінюють господині. Кулінар Сергій Калінін розкриє всі секрети приготування цього ситного супу! Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт шотландського супу і швидше пригощайте близьких.
Інгредієнти:
- курка (ціла) – 1 шт.
- ріпчаста цибуля – 2 шт.
- перлова крупа – 2 ст.
- чорнослив – 50 г (7–8 шт.)
- петрушка – 1 пуч.
- чебрець – 3 гіл.
- лавровий лист – 2 шт.
- сіль і перець – за смаком
Більше на тему: Антизастудний суп із гарбуза: рецепт приготування
Спосіб приготування:
- Перлову крупу замочіть на 12 годин у холодній воді.
- Курку залийте 6 л води, доведіть до кипіння, варіть 25 хвилин.
- Цибулю наріжте кільцями.
- Додайте зелень і 2/3 цибулі в бульйон. Частково накрийте каструлю кришкою і варіть разом з куркою 2,5 години.
- Дістаньте курку, остудіть, відокремте від кісток і наріжте.
- Засипте в каструлю з бульйоном перловку і варіть 15 хвилин.
- Наріжте чорнослив на четвертинки, а курку – невеликими шматочками.
- Через 15 хвилин після додавання перлової крупи посоліть і поперчіть за смаком, додайте залишки цибулі, нарізану курку і чорнослив. Варіть ще 15 хвилин.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=