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Шотландський суп кок-а-лікі з куркою і перловкою: рецепт Сергія Калініна

10.02.2021

Хочете приготувати суп на вечерю, але хвилюєтеся, що він буде недостатньо ситним? Відомий шотландський суп кок-а-лікі точно вас не підведе! Адже його основний інгредієнт перлова крупа, яку так часто недооцінюють господині. Кулінар Сергій Калінін розкриє всі секрети приготування цього ситного супу! Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт шотландського супу і швидше пригощайте близьких.

Інгредієнти:

  • курка (ціла) 1 шт.
  • ріпчаста цибуля  2 шт.
  • перлова крупа 2 ст.
  • чорнослив 50 г (7–8 шт.)
  • петрушка 1 пуч.
  • чебрець 3 гіл.
  • лавровий лист 2 шт.
  • сіль і перець за смаком

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Спосіб приготування:

  1. Перлову крупу замочіть на 12 годин у холодній воді.
  2. Курку залийте 6 л води, доведіть до кипіння, варіть 25 хвилин.
  3. Цибулю наріжте кільцями.
  4. Додайте зелень і 2/3 цибулі в бульйон. Частково накрийте каструлю кришкою і варіть разом з куркою 2,5 години.
  5. Дістаньте курку, остудіть, відокремте від кісток і наріжте.
  6. Засипте в каструлю з бульйоном перловку і варіть 15 хвилин.
  7. Наріжте чорнослив на четвертинки, а курку невеликими шматочками.
  8. Через 15 хвилин після додавання перлової крупи посоліть і поперчіть за смаком, додайте залишки цибулі, нарізану курку і чорнослив. Варіть ще 15 хвилин.

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