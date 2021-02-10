Хотите приготовить суп на ужин, но волнуетесь, что он будет недостаточно сытным? Известный шотландский суп кок-а-лики точно вас не подведет! Его основной ингредиент – перловая крупа, которую так часто недооценивают хозяйки. Кулинар Сергей Калинин раскроет все секреты приготовления этого сытного супа! Читайте в нашем материале пошаговый рецепт шотландского супа с курицей и перловкой – и скорее угощайте близких.

Ингредиенты:

курица (целая) – 1 шт.

репчатый лук – 2 шт.

перловая крупа – 2 ст.

чернослив – 50 г (7–8 шт.)

петрушка – 1 пуч.

тимьян – 3 вет.

лавровый лист – 2 шт.

соль и перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Перловую крупу замочите на 12 часов в холодной воде. Курицу залейте 6 л. воды, довести до кипения, варите 25 минут. Лук нарежьте кольцами. Добавьте зелень и 2/3 лука в бульон. Частично накройте кастрюлю крышкой и варите вместе с курицей 2,5 часа. Достаньте курицу, остудите, отделите от кости и нарежьте. Засыпьте в кастрюлю с бульоном перловку и варите 15 минут. Нарежьте чернослив на четвертинки, а курицу — небольшими кусочками. Через 15 минут после добавления перловой крупы посолите и поперчите по вкусу, добавьте остатки лука, нарезанную курицу и чернослив. Варите ещё 15 минут.