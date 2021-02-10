Шотландский суп кок-а-лики с курицей и перловкой: рецепт Сергея Калинина
10.02.2021
Хотите приготовить суп на ужин, но волнуетесь, что он будет недостаточно сытным? Известный шотландский суп кок-а-лики точно вас не подведет! Его основной ингредиент – перловая крупа, которую так часто недооценивают хозяйки. Кулинар Сергей Калинин раскроет все секреты приготовления этого сытного супа! Читайте в нашем материале пошаговый рецепт шотландского супа с курицей и перловкой – и скорее угощайте близких.
Ингредиенты:
- курица (целая) – 1 шт.
- репчатый лук – 2 шт.
- перловая крупа – 2 ст.
- чернослив – 50 г (7–8 шт.)
- петрушка – 1 пуч.
- тимьян – 3 вет.
- лавровый лист – 2 шт.
- соль и перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Перловую крупу замочите на 12 часов в холодной воде.
- Курицу залейте 6 л. воды, довести до кипения, варите 25 минут.
- Лук нарежьте кольцами.
- Добавьте зелень и 2/3 лука в бульон. Частично накройте кастрюлю крышкой и варите вместе с курицей 2,5 часа.
- Достаньте курицу, остудите, отделите от кости и нарежьте.
- Засыпьте в кастрюлю с бульоном перловку и варите 15 минут.
- Нарежьте чернослив на четвертинки, а курицу — небольшими кусочками.
- Через 15 минут после добавления перловой крупы посолите и поперчите по вкусу, добавьте остатки лука, нарезанную курицу и чернослив. Варите ещё 15 минут.
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