З настанням холодів наша шкіра часто обвітрюється. Як уберегти шкіру обличчя і рук навіть у найлютіші морози, знає експерт шоу «Все буде добре» – сімейний лікар Костянтин Зеленський.

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Порада № 1. Не вкутуйте обличчя в теплий шарф

Багато хто помилково вважає, що теплий шарф захистить шкіру обличчя від морозу. Вам напевно доводилося бачити, як дбайливі матусі діткам шарфом кутають носик та ротик. Але це неправильно. Коли ви дихаєте, то видихаєте тепле повітря, яке конденсується на обличчі та шарфі. Обличчя стає вологим, як і сам шарф. Ця волога провокує виникнення холодової алергії, при якій шкіра червоніє, лущиться, виникають висипання та тріщини.

Порада № 2. Грійте обличчя правильно

Прекрасний спосіб зігріти обличчя є у полярників. Щойно ви відчуєте, що обличчя починає поколювати, треба одразу розпочинати корчити всякі гримаси. Чим активніше ви будете морщитися, кривити обличчя, тим краще. Цей метод дійсно може працювати при мінусових температурах, оскільки ви змушуєте активно діяти м’язи. Кров приливає до обличчя, і воно не замерзає. Це може виглядати смішно, але коли вам холодно, то немає сенсу соромитися.

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Порада № 3. Замість рукавичок вибирайте рукавиці

Що ж стосується шкіри рук, то мало хто знає, що рукавиці набагато тепліші, ніж рукавички. Просто пальці гріють одне одного. Коли ж наші руки в рукавичках, то вітер і холод пронизують кожен палець. Втім, люди все одно частіше вибирають саме рукавички, тому що вони гарніші й у них зручніше щось робити. Але якщо у вас постійно мерзнуть руки, то краще пожертвувати красою та комфортом заради здоров’я й купити собі теплі в’язані рукавиці, як в дитинстві.

Кілька порад наостанок:

Вибирайте жирні, живильні креми з вітамінами Е і D. У мінусову температуру не варто робити макіяж сухою косметикою. Краще використовуйте жирні рум’яна, рідку підводку та кремоподібні тіні для повік. Холод погіршує циркуляцію крові. Не забувайте робити легкий масаж обличчя й розминати руки. У будь-яку пору року шкіра потребує зволоження. Щоб використання зволожувальних засобів не призвело до сумних наслідків, наносьте їх за 40 хв. до виходу надвір. Подбайте про спеціальні зволожувачі повітря в приміщенні. Кімнатне опалення та додаткові обігрівачі дуже висушують повітря, що негативно позначається на стані вашої шкіри.

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