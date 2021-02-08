В холодное время года наша кожа часто обветривается. Как уберечь кожу лица и рук даже в самые лютые морозы, знает эксперт шоу «Все буде добре» – семейный врач Константин Зеленский.

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Совет № 1. Не укутывайте лицо в теплый шарф

Многие ошибочно считают, что теплый шарф защитит кожу лица от мороза. Вам наверняка приходилось видеть, как заботливые мамочки деткам шарфом кутают носик и ротик. Но это неправильно. Когда вы дышите, вы выдыхаете теплый воздух, и он конденсируется на лице и шарфе. Лицо становится влажным, как и сам шарф. Эта влага провоцирует возникновение холодовой аллергии, при которой кожа краснеет, шелушится, возникают высыпания и трещины.

Совет № 2. Грейте лицо правильно

Прекрасный способ согреть лицо есть у полярников. Как только вы почувствуете, что лицо начинает покалывать, надо тут же начинать корчить всякие гримасы. Чем активнее вы будете морщиться, кривить лицо, тем лучше. Этот метод действительно может работать при минусовых температурах, так как вы заставляете активно действовать мышцы. Кровь приливает к лицу, и оно не замерзает. Это может выглядеть смешно, но когда вам холодно, то нет смысла стесняться.

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Совет № 3. Вместо перчаток выбирайте рукавицы

Что же касается кожи рук, то немногие знают, что рукавицы гораздо теплее, чем перчатки. Просто пальцы греют друг друга. Когда же наши руки в перчатках, то ветер и холод пронизывают каждый палец. Впрочем, люди все равно чаще выбирают именно перчатки, потому что они более красивые и в них удобнее что-то делать. Но если у вас постоянно мерзнут руки, то лучше пожертвовать красотой и комфортом ради здоровья и купить себе теплые вязанные варежки, как в детстве.

Несколько советов напоследок:

Выбирайте жирные, питательные крема с витаминами Е и D. В минусовую температуру не стоит делать макияж сухой косметикой. Лучше используйте жирные румяна, жидкую подводку и кремообразные тени для век. Холод ухудшает циркуляцию крови. Не забывайте делать легкий массаж лица и разминать руки. В любое время года кожа нуждается в увлажнении. Чтобы использование увлажняющих средств не привело к печальным последствиям, наносите их за 40 мин до выхода на улицу. Позаботьтесь о специальных увлажнителях воздуха в помещении. Комнатное отопление и дополнительные обогреватели сильно высушивают воздух, что негативно сказывается на состоянии вашей кожи.

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