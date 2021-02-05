Кулінарний експерт Сергій Калінін поділився незвичайним рецептом. Американський пиріг зі сливами з’являвся на сторінках газети New York Times 12 років поспіль! Це унікальна випічка, яка буде смачною з будь-якою начинкою і готується дуже просто. Вчіться готувати сливовий пиріг прямо зараз!

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Складові:

Цукор – 160 г (плюс 2 ст. л. (45—50 г) на посипання)

Масло вершкове (або маргарин) – 113 г

Борошно – 1 ст.

Яйце – 2 шт.

Розпушувач тіста – 1 ч. л.

Сіль (дрібка)

Заморожені сливи – 12 шт. (24 половинки)

Кориця – 1 ч. л.

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Приготування:

Збийте масло з цукром. По одному додайте яйця, сіль, продовжуючи збивати. Вмішайте борошно, перемішане з розпушувачем, в тісто. Форму змастіть маслом, присипте борошном, викладіть акуратно тісто. Розморожені половинки слив розкладіть зверху на тісто, не вдавлюючи. Змішайте 2 ст. л. цукру з 1 ч. л. кориці – посипте зверху на тісто і сливи. Поставити в добре розігріту духовку (180 °С) і випікати 40—45 хвилин до хрусткої скоринки.

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Video: Американський сливовий пиріг від Сергія Калініна Як приготувати пиріг зі сливами по-американськи, який 12 років не сходив зі сторінок відомого New York Times? Рецепт пирога зі сливами покроково покаже Сергій Калінін