Американський сливовий пиріг від Сергія Калініна
05.02.2021
Кулінарний експерт Сергій Калінін поділився незвичайним рецептом. Американський пиріг зі сливами з’являвся на сторінках газети New York Times 12 років поспіль! Це унікальна випічка, яка буде смачною з будь-якою начинкою і готується дуже просто. Вчіться готувати сливовий пиріг прямо зараз!
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Складові:
- Цукор – 160 г (плюс 2 ст. л. (45—50 г) на посипання)
- Масло вершкове (або маргарин) – 113 г
- Борошно – 1 ст.
- Яйце – 2 шт.
- Розпушувач тіста – 1 ч. л.
- Сіль (дрібка)
- Заморожені сливи – 12 шт. (24 половинки)
- Кориця – 1 ч. л.
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Приготування:
- Збийте масло з цукром.
- По одному додайте яйця, сіль, продовжуючи збивати.
- Вмішайте борошно, перемішане з розпушувачем, в тісто.
- Форму змастіть маслом, присипте борошном, викладіть акуратно тісто.
- Розморожені половинки слив розкладіть зверху на тісто, не вдавлюючи.
- Змішайте 2 ст. л. цукру з 1 ч. л. кориці – посипте зверху на тісто і сливи.
- Поставити в добре розігріту духовку (180 °С) і випікати 40—45 хвилин до хрусткої скоринки.
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Video: Американський сливовий пиріг від Сергія Калініна
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