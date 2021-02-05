Американский сливовый пирог от Сергея Калинина
05.02.2021
Кулинарный эксперт Сергей Калинин поделился необычным рецептом. Американский пирог со сливами появлялся на страницах газеты New York Times 12 лет подряд! Это уникальная выпечка, которая будет вкусной с любой начинкой и готовится очень просто. Учитесь готовить сливовый пирог прямо сейчас!
Больше по теме: Шоколадный торт без выпекания
Ингредиенты:
- Сахар — 160 г (плюс 2 ст. л. (45—50 г) на посыпку)
- Масло сливочное (или маргарин) — 113 г
- Мука — 1 ст.
- Яйцо — 2 шт.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль (щепотка)
- Замороженные сливы — 12 шт. (24 половинки)
- Корица — 1 ч. л.
Больше по теме: Как приготовить какао — мастер-класс Марины Шевченко
Приготовление:
- Взбейте масло с сахаром.
- По одному добавьте яйца, соль, продолжая взбивать.
- Вмешайте муку, перемешанную с разрыхлителем, в тесто.
- Форму смажьте маслом, присыпьте мукой, выложите аккуратно тесто.
- Размороженные половинки слив разложите сверху на тесто, не вдавливая.
- Смешайте 2 ст. л. сахара с 1 ч. л. корицы – посыпьте сверху на тесто и сливы.
- Поставить в хорошо разогретую духовку (180 °С) и выпекать 40—45 минут до хрустящей корочки.
Больше по теме: Киевский торт: рецепт пошаговый
Video: Американский сливовый пирог от Сергея Калинина
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=