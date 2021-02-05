Кулинарный эксперт Сергей Калинин поделился необычным рецептом. Американский пирог со сливами появлялся на страницах газеты New York Times 12 лет подряд! Это уникальная выпечка, которая будет вкусной с любой начинкой и готовится очень просто. Учитесь готовить сливовый пирог прямо сейчас!

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Ингредиенты:

Сахар — 160 г (плюс 2 ст. л. (45—50 г) на посыпку)

Масло сливочное (или маргарин) — 113 г

Мука — 1 ст.

Яйцо — 2 шт.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Соль (щепотка)

Замороженные сливы — 12 шт. (24 половинки)

Корица — 1 ч. л.

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Приготовление:

Взбейте масло с сахаром. По одному добавьте яйца, соль, продолжая взбивать. Вмешайте муку, перемешанную с разрыхлителем, в тесто. Форму смажьте маслом, присыпьте мукой, выложите аккуратно тесто. Размороженные половинки слив разложите сверху на тесто, не вдавливая. Смешайте 2 ст. л. сахара с 1 ч. л. корицы – посыпьте сверху на тесто и сливы. Поставить в хорошо разогретую духовку (180 °С) и выпекать 40—45 минут до хрустящей корочки.

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Video: Американский сливовый пирог от Сергея Калинина Как приготовить пирог со сливами по-американски, который 12 лет не сходил со страниц известного New York Times? Рецепт пирога со сливами пошагово покажет Сергей Калинин