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Французький торт з обліпихою: рецепт покроковий

04.02.2021

Думаєте, з обліпихи не можна приготувати смачний десерт? Дізнайтеся рецепт вишуканого французького торта з обліпихи, що приголомшить вас своїм смаком і красою! Як приготувати торт з обліпихою, шукайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти для бісквіта:

  • Яйця – 4 шт.
  • Борошно – 100 г
  • Цукор – 150 г
  • Ванільний цукор – 15 г
  • Сіль (дрібка)

Інгредієнти для шоколадного прошарку:

  • Молочний шоколад – 100 г (плитка)
  • Вершки (35%) – 100 г
  • Коньяк – 10 г

Інгредієнти для обліпихового суфле:

  • Обліпиха – 250 г
  • Желатин – 20 г
  • Цукор – 9 ст. л.
  • Чебрець – гілочка
  • Яєчні білки – 3 шт.
  • Чорний чай – 150 г

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Приготування бісквіта:

  1. Розділити яйця та просіяти борошно 2 рази.
  2. Збити білки з половиною цукру. Потім збити жовтки з половиною цукру та ванільним цукром.
  3. Всі компоненти разом поставити випікатися в духовку при температурі 180 °C на 3035 хвилин.

Приготування шоколадного прошарку:

  1. Вершки нагріти до 70 °C, але не кип’ятити.
  2. Додати в вершки поламаний шоколад і залишити до повного розчинення.
  3. Збити блендером і прибрати в холод на 30 хвилин.

Приготування обліпихового суфле:

  1. Желатин розвести в холодній воді, дати набрякнути.
  2. Перебити обліпиху в блендері. Пропустити через сито.
  3. Заварити чай з чебрецем і цукром – 6 ст. л. Не кип’ятити.
  4. Вийняти чебрець. Залишити на годину охолоджуватись.
  5. Збити білки з 3 ст. л. цукру. Чай змішати з обліпиховою масою. Тонкою цівкою влити в білки. Збити до пишної маси.

Збірка торта:

  1. Бісквіт розрізати на 2 однакових коржі, на кожен нанести шоколад.
  2. На дно рознімної форми d = 22 см покласти перший корж, промазаний шоколадом.
  3. Перший корж залити половиною суфле.
  4. Зверху викласти другий корж з шоколадною масою сухою стороною до суфле.
  5. На верхній шар шоколадного прошарку вилити суфле.
  6. Поставити торт в холод до повного застигання. Коли він остаточно застигне, вийняти його з форми.

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