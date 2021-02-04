Думаєте, з обліпихи не можна приготувати смачний десерт? Дізнайтеся рецепт вишуканого французького торта з обліпихи, що приголомшить вас своїм смаком і красою! Як приготувати торт з обліпихою, шукайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти для бісквіта:

Яйця – 4 шт.

Борошно – 100 г

Цукор – 150 г

Ванільний цукор – 15 г

Сіль (дрібка)

Інгредієнти для шоколадного прошарку:

Молочний шоколад – 100 г (плитка)

Вершки (35%) – 100 г

Коньяк – 10 г

Інгредієнти для обліпихового суфле:

Обліпиха – 250 г

Желатин – 20 г

Цукор – 9 ст. л.

Чебрець – гілочка

Яєчні білки – 3 шт.

Чорний чай – 150 г

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Приготування бісквіта:

Розділити яйця та просіяти борошно 2 рази. Збити білки з половиною цукру. Потім збити жовтки з половиною цукру та ванільним цукром. Всі компоненти разом поставити випікатися в духовку при температурі 180 °C на 30 – 35 хвилин.

Приготування шоколадного прошарку:

Вершки нагріти до 70 °C, але не кип’ятити. Додати в вершки поламаний шоколад і залишити до повного розчинення. Збити блендером і прибрати в холод на 30 хвилин.

Приготування обліпихового суфле:

Желатин розвести в холодній воді, дати набрякнути. Перебити обліпиху в блендері. Пропустити через сито. Заварити чай з чебрецем і цукром – 6 ст. л. Не кип’ятити. Вийняти чебрець. Залишити на годину охолоджуватись. Збити білки з 3 ст. л. цукру. Чай змішати з обліпиховою масою. Тонкою цівкою влити в білки. Збити до пишної маси.

Збірка торта:

Бісквіт розрізати на 2 однакових коржі, на кожен нанести шоколад. На дно рознімної форми d = 22 см покласти перший корж, промазаний шоколадом. Перший корж залити половиною суфле. Зверху викласти другий корж з шоколадною масою сухою стороною до суфле. На верхній шар шоколадного прошарку вилити суфле. Поставити торт в холод до повного застигання. Коли він остаточно застигне, вийняти його з форми.

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