Французький торт з обліпихою: рецепт покроковий
04.02.2021
Думаєте, з обліпихи не можна приготувати смачний десерт? Дізнайтеся рецепт вишуканого французького торта з обліпихи, що приголомшить вас своїм смаком і красою! Як приготувати торт з обліпихою, шукайте в нашому матеріалі.
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Інгредієнти для бісквіта:
- Яйця – 4 шт.
- Борошно – 100 г
- Цукор – 150 г
- Ванільний цукор – 15 г
- Сіль (дрібка)
Інгредієнти для шоколадного прошарку:
- Молочний шоколад – 100 г (плитка)
- Вершки (35%) – 100 г
- Коньяк – 10 г
Інгредієнти для обліпихового суфле:
- Обліпиха – 250 г
- Желатин – 20 г
- Цукор – 9 ст. л.
- Чебрець – гілочка
- Яєчні білки – 3 шт.
- Чорний чай – 150 г
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Приготування бісквіта:
- Розділити яйця та просіяти борошно 2 рази.
- Збити білки з половиною цукру. Потім збити жовтки з половиною цукру та ванільним цукром.
- Всі компоненти разом поставити випікатися в духовку при температурі 180 °C на 30–35 хвилин.
Приготування шоколадного прошарку:
- Вершки нагріти до 70 °C, але не кип’ятити.
- Додати в вершки поламаний шоколад і залишити до повного розчинення.
- Збити блендером і прибрати в холод на 30 хвилин.
Приготування обліпихового суфле:
- Желатин розвести в холодній воді, дати набрякнути.
- Перебити обліпиху в блендері. Пропустити через сито.
- Заварити чай з чебрецем і цукром – 6 ст. л. Не кип’ятити.
- Вийняти чебрець. Залишити на годину охолоджуватись.
- Збити білки з 3 ст. л. цукру. Чай змішати з обліпиховою масою. Тонкою цівкою влити в білки. Збити до пишної маси.
Збірка торта:
- Бісквіт розрізати на 2 однакових коржі, на кожен нанести шоколад.
- На дно рознімної форми d = 22 см покласти перший корж, промазаний шоколадом.
- Перший корж залити половиною суфле.
- Зверху викласти другий корж з шоколадною масою сухою стороною до суфле.
- На верхній шар шоколадного прошарку вилити суфле.
- Поставити торт в холод до повного застигання. Коли він остаточно застигне, вийняти його з форми.
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