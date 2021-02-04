Французский торт с облепихой: рецепт пошаговый
04.02.2021
Думаете, из облепихи нельзя приготовить вкусный десерт? Узнайте рецепт изысканного французского торта из облепихи, который сразит вас наповал своим вкусом и красотой! Как приготовить торт с облепихой, ищите в нашем материале.
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Ингредиенты для бисквита:
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 100 г
- Сахар – 150 г
- Ванильный сахар – 15 г
- Соль (щепотка)
Ингредиенты для шоколадной прослойки:
- Молочный шоколад – 100 г (плитка)
- Сливки (35%) — 100 г
- Коньяк – 10 г
Ингредиенты для облепихового суфле:
- Облепиха – 250 г
- Желатин – 20 г
- Сахар – 9 ст. л.
- Тимьян – веточка
- Яичные белки – 3 шт.
- Черный чай – 150 г
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Приготовление бисквита:
- Разделить яйца и просеять муку 2 раза.
- Взбить белки с половиной сахара. Затем взбить желтки с половиной сахара и ванильным сахаром.
- Соединить ингредиенты, поставить выпекаться в духовку при температуре 180 °C на 30–35 минут.
Приготовление шоколадной прослойки:
- Сливки нагреть до 70 °C, но не кипятить.
- Добавить в сливки поломанный шоколад и оставить до полного растворения.
- Взбить блендером и убрать в холод на 30 минут.
Приготовление облепихового суфле:
- Желатин развести в холодной воде, дать набухнуть.
- Перебить облепиху в блендере. Пропустить через сито.
- Заварить чай с тимьяном и сахаром – 6 ст. л. Не кипятить.
- Вынуть тимьян. Оставить на 1 час остывать.
- Взбить белки с 3 ст. л. сахара. Чай смешать с облепиховой массой. Тонкой струйкой влить в белки. Взбить до пышной массы.
Сборка торта:
- Бисквит разрезать на 2 одинаковых коржа, на каждый нанести шоколадную прослойку.
- На дно разъемной формы d = 22 см положить первый корж, промазанный шоколадной прослойкой.
- Первый корж залить половиной суфле.
- Сверху выложить второй корж с шоколадной прослойкой сухой стороной к суфле.
- Верхний слой шоколадной пропитки залить суфле.
- Убрать торт в холод до полного застывания. Когда он окончательно застынет, вынуть его из формы.
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