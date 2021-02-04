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Французский торт с облепихой: рецепт пошаговый

04.02.2021

Думаете, из облепихи нельзя приготовить вкусный десерт? Узнайте рецепт изысканного французского торта из облепихи, который сразит вас наповал своим вкусом и красотой! Как приготовить торт с облепихой, ищите в нашем материале.

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Ингредиенты для бисквита:

  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – 100 г
  • Сахар – 150 г
  • Ванильный сахар – 15 г
  • Соль (щепотка)

Ингредиенты для шоколадной прослойки:

  • Молочный шоколад – 100 г (плитка)
  • Сливки (35%) — 100 г
  • Коньяк – 10 г

Ингредиенты для облепихового суфле:

  • Облепиха – 250 г
  • Желатин – 20 г
  • Сахар – 9 ст. л.
  • Тимьян – веточка
  • Яичные белки – 3 шт.
  • Черный чай – 150 г

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Приготовление бисквита:

  1. Разделить яйца и просеять муку 2 раза.
  2. Взбить белки с половиной сахара. Затем взбить желтки с половиной сахара и ванильным сахаром.
  3. Соединить ингредиенты, поставить выпекаться в духовку при температуре 180 °C на 3035 минут.

Приготовление шоколадной прослойки:

  1. Сливки нагреть до 70 °C, но не кипятить.
  2. Добавить в сливки поломанный шоколад и оставить до полного растворения.
  3. Взбить блендером и убрать в холод на 30 минут.

Приготовление облепихового суфле:

  1. Желатин развести в холодной воде, дать набухнуть.
  2. Перебить облепиху в блендере. Пропустить через сито.
  3. Заварить чай с тимьяном и сахаром – 6 ст. л. Не кипятить.
  4. Вынуть тимьян. Оставить на 1 час остывать.
  5. Взбить белки с 3 ст. л. сахара. Чай смешать с облепиховой массой. Тонкой струйкой влить в белки. Взбить до пышной массы.

Сборка торта:

  1. Бисквит разрезать на 2 одинаковых коржа, на каждый нанести шоколадную прослойку.
  2. На дно разъемной формы d = 22 см положить первый корж, промазанный шоколадной прослойкой.
  3. Первый корж залить половиной суфле.
  4. Сверху выложить второй корж с шоколадной прослойкой сухой стороной к суфле.
  5. Верхний слой шоколадной пропитки залить суфле.
  6. Убрать торт в холод до полного застывания. Когда он окончательно застынет, вынуть его из формы.

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