Думаете, из облепихи нельзя приготовить вкусный десерт? Узнайте рецепт изысканного французского торта из облепихи, который сразит вас наповал своим вкусом и красотой! Как приготовить торт с облепихой, ищите в нашем материале.



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Ингредиенты для бисквита:

Яйца – 4 шт.

Мука – 100 г

Сахар – 150 г

Ванильный сахар – 15 г

Соль (щепотка)

Ингредиенты для шоколадной прослойки:

Молочный шоколад – 100 г (плитка)

Сливки (35%) — 100 г

Коньяк – 10 г

Ингредиенты для облепихового суфле:

Облепиха – 250 г

Желатин – 20 г

Сахар – 9 ст. л.

Тимьян – веточка

Яичные белки – 3 шт.

Черный чай – 150 г

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Приготовление бисквита:

Разделить яйца и просеять муку 2 раза. Взбить белки с половиной сахара. Затем взбить желтки с половиной сахара и ванильным сахаром. Соединить ингредиенты, поставить выпекаться в духовку при температуре 180 °C на 30 – 35 минут.

Приготовление шоколадной прослойки:

Сливки нагреть до 70 °C, но не кипятить. Добавить в сливки поломанный шоколад и оставить до полного растворения. Взбить блендером и убрать в холод на 30 минут.

Приготовление облепихового суфле:

Желатин развести в холодной воде, дать набухнуть. Перебить облепиху в блендере. Пропустить через сито. Заварить чай с тимьяном и сахаром – 6 ст. л. Не кипятить. Вынуть тимьян. Оставить на 1 час остывать. Взбить белки с 3 ст. л. сахара. Чай смешать с облепиховой массой. Тонкой струйкой влить в белки. Взбить до пышной массы.

Сборка торта:

Бисквит разрезать на 2 одинаковых коржа, на каждый нанести шоколадную прослойку. На дно разъемной формы d = 22 см положить первый корж, промазанный шоколадной прослойкой. Первый корж залить половиной суфле. Сверху выложить второй корж с шоколадной прослойкой сухой стороной к суфле. Верхний слой шоколадной пропитки залить суфле. Убрать торт в холод до полного застывания. Когда он окончательно застынет, вынуть его из формы.

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