У вас не складаються стосунки з чоловіками і здається, що ви назавжди залишитеся самотньою? Наша героїня так само думала, але експерт «Все буде добре» Світлана Вольнова запевнила, що не потрібно впадати у відчай. Можливо, вся справа у вашій домівці! Якщо ви зміните кілька дрібничок в оселі, то неодмінно зустрінете свого обранця. Отже, як знайти кохання за феншуй, читайте в нашому матеріалі.

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Помилки, які знайшла Світлана у спальні нашої героїні

Статуетка самотнього кота. Йому обов’язково потрібно знайти пару – фігурку ще одного кота. Це допоможе направити енергію на пошук спорідненої душі, яка могла б увійти в цей будинок і в цю спальню. Будь-які парні символи в спальні вітаються – чи то тварини, птахи, чи фігурки людей. Вони уособлюють природне з’єднання двох начал – чоловічого і жіночого, а поодинокі – несуть в собі негативну інформацію для особистого життя, програмуючи на самотність. Їм до спальні вхід заборонений. Плюшевий ведмідь. М’які іграшки, ляльки, різні дрібнички з дитинства «відлякують» енергію кохання. Вони вносять в атмосферу спальні емоції дитинства, відволікаючи від романтичного настрою. Іграшку потрібно прибрати зі спальні. Одна подушка на ліжку – це прямий посил, що вам комфортно без кохання. Щоб змінити ситуацію, просто покладіть на ліжко ще одну подушку. Так ви привернете енергетику чоловіка і скажете Всесвіту, що готові до появи у вашому житті нових стосунків.

Світлана зазирнула у шафу та побачила, що всі полички забиті речами. Якщо помітили за собою те ж саме, хутчіш змінювати все це. Бо експерт запевнила, що це змінить ваше життя. Вона запропонувала звільнити одну полицю для майбутнього чоловіка і додати кілька порожніх вішалок. Таким чином ви повідомите: «Коханий, у моєму житті для тебе є місце!».

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За допомогою цих простих порад ви зможете набагато швидше зустріти свою долю. Наша героїня впевнилася у ефективності на собі, черга за вами.