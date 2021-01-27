У вас не складываются отношения с мужчинами и кажется, что вы навсегда останетесь одинокой? Наша героиня думала так же, но эксперт «Все буде добре» Светлана Вольнова заверила, что не нужно отчаиваться. Возможно, все дело в вашем доме! Если вы измените несколько деталей, то непременно встретите своего избранника. Итак, как найти любовь по фэншуй, читайте в нашем материале.

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Ошибки, которые нашла Светлана в спальне нашей героини

Статуэтка одинокого кота. Ему обязательно нужно найти пару – фигурку еще одного кота. Это поможет направить энергию на поиск родственной души, которая могла бы войти в этот дом и в эту спальню. Любые парные символы в спальне приветствуются – будь то животные, птицы или фигурки людей. Они олицетворяют природное соединение двух начал – мужского и женского, а отдельные – несут в себе негативную информацию для личной жизни, программируя на одиночество. Им в спальню вход запрещен. Плюшевый медведь. Мягкие игрушки, куклы, различные безделушки из детства «отпугивают» энергию любви. Они вносят в атмосферу спальни эмоции детства, отвлекая от романтического настроения. Игрушку нужно убрать из спальни. Одна подушка на кровати – это прямой посыл, что вам комфортно и без любви. Чтобы изменить ситуацию, просто положите на кровать еще одну подушку. Так вы привлечете энергетику мужчины и скажете Вселенной, что готовы к появлению в вашей жизни новых отношений.

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Светлана заглянула в шкаф и увидела, что все полки забиты вещами. Если заметили за собой то же самое, скорее меняйте все это. Ведь эксперт заверила, что это перевернет вашу жизнь. Она предложила освободить одну полку для будущего мужа и добавить несколько пустых вешалок. Таким образом вы сообщите: «Любимый, в моей жизни есть для тебя место!».

С помощью этих простых советов вы сможете намного быстрее встретить свою судьбу. Наша героиня убедилась в эффективности методов на себе, а теперь очередь за вами!