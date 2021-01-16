Як використовувати прянощі для приготування десертів: майстер-клас Наталії Левензон
А ви знаєте, як правильно використовувати прянощі для приготування десертів? Всі секрети цього захопливого процесу розкриває «Все буде добре» Наталя Левензон. У своєму майстер-класі кулінар показала, як застосовувати бодян, мускатний горіх і розмарин, щоб ваші солодощі мали неперевершений смак. Дізнайтеся, як використовувати спеції для десертів, у нашому матеріалі!
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Бодян
Особливості смаку. Бодян має солодкувато-гіркий смак і легкий аромат. Використовується в цілому та молотому вигляді.
Розрахування дози. Використовують 1–2 г на людину або порцію. Для цього приготуйте суміш для просочення з бодяном за цим рецептом та поливайте ним кекси, струдлі й пироги.
Як додавати бодян у тісто. Бодян покращує смак солодкої випічки, а його власний смак розкривається після нагрівання. Тому в тісто бодян варто додавати на початку приготування.
При приготуванні холодних десертів враховуйте, що бодян найкраще поєднується з молочними та кавовими десертами.
Рецепт суміші для випічки
Складові:
- Вода – 1 склянка
- Цукор – 1 склянка
- Бодян – 1 зірочка
Приготування:
Нагріти сковорідку, покласти туди цукор, залити воду. Прогріти 1 хвилину, потім покласти бодян. Готувати на слабкому вогні 1–2 хвилини. Слідкуйте, щоб цукор не підгорів і не перетворився на карамель.
Мускатний горіх
Особливості смаку. Смак мускату пасує до багатьох десертів, добре поєднується з молочним десертами, пана-котою та пудингами. Добре поєднується з солодкими інгредієнтами – гарбузом, фініками, інжиром, абрикосом.
Розрахування дози. Додавайте мускатний горіх в мінімальних кількостях, не більше 1 г на порцію.
Як додавати мускатний горіх у тісто. Мускатний горіх швидко втрачає свій аромат при тепловій обробці. Тому в тісто його додають наприкінці.
Мускатний горіх додається в сирні та молочні десерти, вироби з шоколаду, пана-коту, варення, сирні пасти, фруктово-ягідні десерти або морозиво на останньому етапі приготування.
Також мускатний горіх можна змішувати з іншими спеціями, наприклад, з бодяном, гвоздикою та кардамоном.
СЕКРЕТ. Для приготування десертів краще не користуватися готовою меленою спецією, а натирати цілісний горіх на спеціальній тертці безпосередньо перед приготуванням страви. Якщо у вас немає такої тертки, натирайте його на найдрібнішій з усіх, що у вас є. Можна подрібнити горіх за допомогою кухонного комбайна.
Рецепт суміші для випічки
Складові:
- Бодян – 2–3 зірочки
- Мускатний горіх (тертий) – 1 ч. л.
- Гвоздика – 1 ч. л.
- Кардамон – 1 ч. л.
Приготування:
Покласти всі інгредієнти у ступу та перетерти.
Додавайте суміш у випічку в пропорціях 1–2 грами на людину на останньому етапі приготування.
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Розмарин
Особливості смаку. Розмарин є однією з найсильніших запашних приправ, має гіркуватий смак.
Розрахування дози. Будьте дуже обережні у додаванні розмарину до страви, адже у великій кількості він здатний зіпсувати смак.
Використовувати розмарин потрібно виключно в свіжому вигляді – сухий може надати десерту неприємний аромат.
Як додавати розмарин до тіста. До тіста та інших гарячих десертів розмарин можна додавати на будь-якому етапі приготування, оскільки під час термічної обробки він не втрачає смаку та аромату.
Розмарин добре поєднується з абрикосами, яблуками, грушею, персиком та цитрусовими. Також чудово поєднується з яблучним желе або варенням.
З іншими спеціями розмарин поєднувати не можна.
Рецепт масла для випічки
Складові:
- Розмарин – 1 гілочка
- Вершкове масло – 1 ст. л.
Приготування:
Розтопити вершкове масло на пательні, покласти туди гілочку розмарину. Потім прибрати рослину і в отриманій суміші обваляти фрукти для випічки.
Також можна використовувати гілочки розмарину для прикрашання десертів.