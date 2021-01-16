А вы знаете, как правильно использовать пряности для приготовления десертов? Все секреты этого увлекательного процесса раскрывает эксперт «Все буде добре» Наталья Левензон. В своем мастер-классе кулинар показала, как применять бадьян, мускатный орех и розмарин, чтобы ваши сладости имели непревзойденный вкус. Узнайте, как использовать специи для десертов, в нашем материале!

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Бадьян

Особенности вкуса. Бадьян имеет сладковато-горький вкус и легкий аромат. Используется в целом и молотом виде.

Расчет дозы. Используют 1–2 г на человека или порцию. Для этого приготовьте пропитку с бадьяна по данному рецепту и поливайте ею кексы, штрудели и пироги.

Добавление бадьяна в тесто. Бадьян улучшает вкус сладкой выпечки, а его собственный вкус раскрывается после нагрева. Поэтому в тесто бадьян стоит добавлять в начале приготовления.

При приготовлении холодных десертов учитывайте, что бадьян лучше всего сочетается с молочными и кофейными десертами.

Рецепт смеси для выпечки

Ингредиенты:

Вода — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Бадьян — 1 звездочка

Приготовление:

Нагреть сковороду, положить туда сахар, залить воду. Прогреть 1 минуту, затем положить бадьян. Готовить на слабом огне 1–2 минуты. Следите, чтобы сахар не подгорел и не превратился в карамель.

Мускатный орех

Особенности вкуса. Вкус муската подходит ко многим десертам, хорошо сочетается с молочным десертами, панна-коттой и пудингами. Хорошо сочетается со сладкими ингредиентами — тыквой, финиками, инжиром, абрикосом.

Расчет дозы. Добавляйте мускатный орех в минимальных количествах, не более 1 г на порцию.

Как добавлять мускатный орех в тесто. Мускатный орех быстро теряет свой аромат при тепловой обработке. Поэтому в тесто его добавляют в последнюю очередь.

Мускатный орех добавляется в сырные и молочные десерты, изделия из шоколада, панна-котту, варенье, творожные пасты, фруктово-ягодные десерты или мороженое на последнем этапе приготовления.

Также мускатный орех можно смешивать с другими специями, например, с бадьяном, гвоздикой и кардамоном.

СЕКРЕТ. Для приготовления десертов лучше не пользоваться готовой молотой специей, а натирать целостный орех на специальной терке непосредственно перед приготовлением блюда. Если у вас нет такой терки, натирайте его на самой мелкой из всех, что имеются. Можно измельчить орех с помощью кухонного комбайна.

Рецепт смеси для выпечки

Ингредиенты:

Бадьян — 2–3 звездочки

Мускатный орех (тертый) — 1 ч. л.

Гвоздика — 1 ч. л.

Кардамон — 1 ч. л.

Приготовление:

Положить все ингредиенты в ступу и перетереть.

Добавляйте смесь в выпечку в пропорциях 1–2 грамма на человека на последнем этапе приготовления.

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Розмарин

Особенности вкуса. Розмарин является одной из сильнейших душистых приправ, имеет горьковатый вкус.

Расчет дозы. Будьте очень осторожны в добавлении розмарина в блюда, ведь в большом количестве он способен испортить вкус.

Использовать розмарин нужно исключительно в свежем виде — сухой может придать десерту неприятный аромат.

Как добавлять розмарин в тесто. В тесто и другие горячие десерты розмарин можно добавлять на любом этапе приготовления, поскольку при термической обработке он не теряет вкуса и аромата.

Розмарин хорошо сочетается с абрикосами, яблоками, грушей, персиком и цитрусовыми. Также прекрасно сочетается с яблочным желе или вареньем.

С другими специями розмарин сочетать нельзя.

Рецепт масла для выпечки

Ингредиенты:

Розмарин — 1 веточка

Сливочное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Растопить сливочное масло на сковороде, положить туда веточку розмарина. Затем убрать растение и в полученной смеси обвалять фрукты для выпечки.

Также можно использовать веточки розмарина для украшения десертов.

Video: Как использовать пряности для приготовления десертов: мастер-класс Натальи Левензон Как использовать пряности для десертов, рассказывает Наталья Левензон. Простой принцип того, как использовать пряности и специи - бадьян, мускатный орех, розмарин - для приготовления десертов