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Як приготувати горіхове молоко

15.01.2021

В студії «Все буде добре» співачка Анна Добриднєва розповіла рецепт неймовірно смачного молока з волоських горіхів. Все дуже просто та не займе багато вашого часу. Більше інформації про приготування молока з волоських горіхів у домашніх умовах в нашому матеріалі.

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горіхове молоко

Інгредієнти:

  • Волоські горіхи – 200 г
  • Вода – 1 л
  • Мед – 50 мл (2,5 ст. л.)

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Приготування:

  1. Горіхи  залити на ніч водою.
  2. Зранку злити воду.
  3. Подрібнити волоські горіхи у блендері.
  4. Додати води і меду, знову перемолоти у блендері.
  5. Процідити суміш крізь марлю.
  6. Охолодити готове молоко.

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