В студії «Все буде добре» співачка Анна Добриднєва розповіла рецепт неймовірно смачного молока з волоських горіхів. Все дуже просто та не займе багато вашого часу. Більше інформації про приготування молока з волоських горіхів у домашніх умовах – в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Волоські горіхи – 200 г

Вода – 1 л

Мед – 50 мл (2,5 ст. л.)

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Приготування:

Горіхи залити на ніч водою. Зранку злити воду. Подрібнити волоські горіхи у блендері. Додати води і меду, знову перемолоти у блендері. Процідити суміш крізь марлю. Охолодити готове молоко.