Как приготовить ореховое молоко
15.01.2021
В студии «Все буде добре» певица Анна Добрыднева рассказала рецепт невероятно вкусного молока из грецких орехов. Все очень просто и не займет много вашего времени. Больше информации о приготовлении молока из грецких орехов в домашних условиях – в нашем материале.
Больше по теме: Маковое молоко: рецепт от Анны Добрыдневой
Больше по теме: Как приготовить фисташковое молоко: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- Грецкие орехи — 200 г
- Вода — 1 л
- Мед — 50 мл (2,5 ст. л.)
Приготовление:
- Орехи залить на ночь водой.
- Утром слить воду.
- Измельчить грецкие орехи в блендере.
- Добавить воды и меда, снова перебить в блендере.
- Процедить смесь через марлю.
- Охладить готовое молоко.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=