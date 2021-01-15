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Как приготовить ореховое молоко

15.01.2021

В студии «Все буде добре» певица Анна Добрыднева рассказала рецепт невероятно вкусного молока из грецких орехов. Все очень просто и не займет много вашего времени. Больше информации о приготовлении молока из грецких орехов в домашних условиях в нашем материале.

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ореховое молоко рецепт

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Ингредиенты:

  • Грецкие орехи — 200 г
  • Вода — 1 л
  • Мед — 50 мл (2,5 ст. л.)

Приготовление:

  1. Орехи залить на ночь водой.
  2. Утром слить воду.
  3. Измельчить грецкие орехи в блендере.
  4. Добавить воды и меда, снова перебить в блендере.
  5. Процедить смесь через марлю.
  6. Охладить готовое молоко.

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