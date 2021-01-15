Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Як відучити кота шкодити у квартирі

15.01.2021

Ваш кіт теж шастає по столу, гризе дроти й залишає всюди свою шерсть? Позбутися цих проблем можна всього за 15 хвилин! Читайте 3 лайфхаки від експертів «Все буде добре» про те, як відучити кота шкодити у квартирі, в нашому матеріалі.

Більше на тему: Як подружити котів, які раніше не жили разом

iStock-545989298

Більше на тему: Гарні імена для котів та кішок

Лайфхак 1. Як зробити так, щоб кіт не залишав шерсть на речах?

Перша й дуже поширена проблема господарів пухнастих домашніх улюбленців – це шерсть на одязі та по всій квартирі. Щоб позбутися її раз і назавжди, зробіть своїми руками пристрій для чищення шерсті вашого кота.

Вам знадобляться: ДСП або стара непотрібна фанера (0,5 на 0,5 метра), улюблений килимок кота і два йоржики для посуду.

Більше на тему: Як зробити спальне місце для кота власноруч? Поради Олі Волкової

Інструкція:

  1. Робимо декілька дірок в дошці для йоржиків.
  2. Потім до неї прикріплюємо улюблений килимок котика. Це приверне його увагу та  стимулюватиме приходити до девайсу.
  3. Далі кінці йоржиків вставляємо в ДСП і загинаємо під кутом 50 градусів.
  4. Закріплюємо йоржики один навпроти іншого приблизно на відстані в 30–40 см за допомогою термоклею.

Таким чином, кіт буде тертись об саморобний девайс, залишаючи всю шерсть на ньому.

Безымянный

Лайфхак 2. Як зробити так, щоб кіт не гриз дроти?

Для цього візьміть кульковий дезодорант і намажте ним дроти по всій довжині. Кота відлякає запах алюмінію хлорогідрату, що входить до складу дезодоранту. Речовина ніяк не нашкодить коту, але відлякає вихованця. Кіт перестане гризти шнури й шкодити електротехніці.

Лайфхак 3. Як зробити так, щоб кіт не вилазив на стіл?

Для цього візьміть стару скатертину і замочіть її в розчині оцту. На 1 літр води потрібна 1 чайна ложка оцту. Добре викрутіть. На стіл постеліть клейонку, щоб захистити меблі, а поверх неї – вологу скатертину.

Коти не люблять запах оцту й вологу, тому цей трюк раз і назавжди відучить вашого улюбленця залазити на стіл.

Більше подробиць шукайте в нашому відео!

Video: Як відучити кота шкодити у квартирі

Як відучити кота лазити по столу й гризти дроти? А також, що робити, якщо вихованець залишає свою шерсть по всій квартирі. Читайте 3 лайфхаки про те, як відучити кота лазити по столу, гризти дроти й залишати скрізь свою шерсть

Більше на тему: Що значить кіт для дому та трактування кольорів тварини

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати