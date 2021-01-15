Как отучить кота шкодить в квартире
Ваш кот тоже шастает по столу, грызет провода и оставляет повсюду свою шерсть? Избавиться от этих проблем можно всего за 15 минут! Читайте 3 лайфхака от экспертов «Все буде добре» о том, как отучить кота шкодить в квартире. Детальнее – в нашем материале.
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Лайфхак 1. Как сделать так, чтобы кот не оставлял шерсть на вещах?
Первая и очень частая проблема хозяев пушистых домашних любимцев – это шерсть на одежде и по всей квартире. Чтобы избавиться от нее раз и навсегда, сделайте своими руками устройство для чистки шерсти вашего кота.
Вам понадобятся: ДСП либо старая ненужная фанера (0,5 на 0,5 метра), любимый коврик кота и два ершика для посуды.
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Инструкция:
- Делаем несколько дырок в доске для ершиков.
- Потом к ней прикрепляем любимый коврик котика. Это привлечет его внимание и стимулирует приходить к девайсу.
- Затем концы ершиков вставляем в ДСП и загибаем под углом 50 градусов.
- Закрепляем ершики один напротив другого приблизительно на расстоянии в 30–40 см с помощью термоклея.
Таким образом, кот будет чесаться об самодельный девайс, оставляя всю шерсть на нем.
Лайфхак 2. Как сделать так, чтобы кот не грыз провода?
Для этого возьмите шариковый дезодорант и намажьте им провода по всей длине. Кота отпугнет запах алюминия хлорогидрата, который входит в состав дезодоранта. Вещество никак не навредит коту, но отпугнет питомца. Кот перестанет грызть провода и вредить электротехнике.
Лайфхак 3. Как сделать так, чтобы кот не вылезал на стол?
Для этого возьмите старую скатерть и замочите ее в растворе уксуса. На 1 литр воды нужна 1 чайная ложка уксуса. Хорошо выжмите. На стол постелите клеенку, чтоб защитить мебель, а сверху неё – влажную скатерть.
Коты не любят запах уксуса и влагу, поэтому данный трюк раз и навсегда отучит вашего любимца залезать на стол.
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Video: Как отучить кота шкодить в квартире
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