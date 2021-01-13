Як виявити вінець безшлюбності: поради екстрасенса
13.01.2021
Ви досі незаміжня і не розумієте, в чому причина? Чи думали ви, що у вашій самотності винен він – вінець безшлюбності? Олена Курилова спеціально для «Все буде добре» розповіла, як його розпізнати та врешті-решт зустріти кохання свого життя. Як виявити вінець безшлюбності, читайте в матеріалі.
Більше на тему: Як розвинути інтуїцію: поради Олени Курилової
Вінець безшлюбності буває спадковий і набутий:
- Спадковий – це коли жінки із покоління в покоління не можуть вийти заміж і знайти жіноче щастя.
- Набутий – з’являється, коли хтось навмисно накладає його на іншу людину.
Є ще декілька життєвих ознак, за якими можна визначити наявність вінця безшлюбності:
- Безглузді перешкоди. Перед побаченням з чоловіком може стати погано, піднімається температура, болить голова.
- В дорозі ламається каблук, рветься сукня.
- Колишні чоловіки через короткий час після розлучення одружуються на іншій жінці.
Більше на тему: Ознаки привороту: поради від Олени Курилової
Як перевірити, чи насправді є вінець безшлюбності?
- Протягом тижня – від середи до середи – не знімаючи носіть на безіменному пальці лівої руки просту, без каменів, каблучку зі срібла.
- В останню ніч зніміть каблучку й опустіть в миску з водою. Залиште до ранку.
- Вранці доведіть воду до кипіння разом зі сріблом.
- Якщо вода спіниться – вінець безшлюбності є. Чим більше піни, тим він могутніший.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=