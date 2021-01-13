Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Как обнаружить венец безбрачия: советы экстрасенса

13.01.2021

Вы до сих пор не замужем и не понимаете, в чем причина? Думали ли вы, что в вашем одиночестве виноват он – венец безбрачия? Алена Курилова специально для «Все буде добре» рассказала, как его распознать и в конце концов встретить любовь всей своей жизни. Как обнаружить венец безбрачия, читайте в материале.

2018-11-14_163647

Больше по теме: Признаки приворота: советы от Алены Куриловой

Венец безбрачия бывает наследственный и приобретенный:

  1. Наследственный – это когда женщины из поколения в поколение не могут выйти замуж и найти женское счастье.
  2. Приобретенный – появляется, когда кто-то намеренно накладывает его на другого человека.

Есть еще несколько жизненных признаков, по которым можно определить наличие венца безбрачия:

  1. Бессмысленные препятствия. Перед свиданием с мужчиной может стать плохо, поднимается температура, болит голова.
  2. На пути к нему ломается каблук, рвется платье.
  3. Бывшие любимые через недолгое время после развода женятся на другой женщине.

Больше по теме: Как развить интуицию: советы Алёны Куриловой

Как проверить, действительно ли есть венец безбрачия?

  1. В течение недели – от среды до среды – не снимая носите на безымянном пальце левой руки простое, без камней, кольцо из серебра.
  2. В последнюю ночь снимите кольцо и опустите в миску с водой. Оставьте до утра.
  3. Утром доведите воду до кипения вместе с серебром.
  4. Если вода вспениться – венец безбрачия есть. Чем больше пены, тем он мощнее

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить