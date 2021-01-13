Как обнаружить венец безбрачия: советы экстрасенса
13.01.2021
Вы до сих пор не замужем и не понимаете, в чем причина? Думали ли вы, что в вашем одиночестве виноват он – венец безбрачия? Алена Курилова специально для «Все буде добре» рассказала, как его распознать и в конце концов встретить любовь всей своей жизни. Как обнаружить венец безбрачия, читайте в материале.
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Венец безбрачия бывает наследственный и приобретенный:
- Наследственный – это когда женщины из поколения в поколение не могут выйти замуж и найти женское счастье.
- Приобретенный – появляется, когда кто-то намеренно накладывает его на другого человека.
Есть еще несколько жизненных признаков, по которым можно определить наличие венца безбрачия:
- Бессмысленные препятствия. Перед свиданием с мужчиной может стать плохо, поднимается температура, болит голова.
- На пути к нему ломается каблук, рвется платье.
- Бывшие любимые через недолгое время после развода женятся на другой женщине.
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Как проверить, действительно ли есть венец безбрачия?
- В течение недели – от среды до среды – не снимая носите на безымянном пальце левой руки простое, без камней, кольцо из серебра.
- В последнюю ночь снимите кольцо и опустите в миску с водой. Оставьте до утра.
- Утром доведите воду до кипения вместе с серебром.
- Если вода вспениться – венец безбрачия есть. Чем больше пены, тем он мощнее
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