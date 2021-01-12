Неймовірний гарбузовий кекс з апельсиновою глазур’ю готує експерт «Все буде добре» та королева десертів Єлизавета Глінська. Вона зізналась, що дуже рідко готує солодощі саме з цього продукту, але іноді робить смачні винятки. Отже, як приготувати кекс із гарбуза вдома, читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

гарбуз (мускатний) – 200 г

олія – 80 мл

борошно – 130 г

розпушувач – 10 г

цукор – 140 г

цедра одного апельсина – 30 г

кориця – ⅓ ч. л.

жовтки – 2 шт.

волоські горіхи – 100 г

сіль – дрібка

Інгредієнти для глазурі:

сік апельсина – 100 мл

цукрова пудра – 200 г

цедра апельсина – ½ ч. л.

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Приготування:

Видалити насіння з гарбуза, порізати на шматочки та очистити їх від шкірки. Натерти гарбуз на дрібній тертці. Відділяємо жовтки від білків. До натертого гарбуза додайте жовтки та олію. Змішайте борошно, цукор, розпушувач, корицю та сіль. З’єднайте сухі та вологі інгредієнти. Перемішайте. Додайте волоські горіхи (перед тим потрібно їх посмажити) і трохи залишіть для декору. Додайте до тіста цедру апельсина. Наповніть форму для випічки наполовину, перед цим змастіть її маслом та борошном, щоб кекс легше було дістати. Випікайте кекс 30 – 40 хв. за t 170 °C. Для глазурі змішайте апельсиновий сік, цедру та цукрову пудру. Гарячий кекс полийте глазур ‘ ю.