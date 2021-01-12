Гарбузовий кекс: рецепт від Єлизавети Глінської
12.01.2021
Неймовірний гарбузовий кекс з апельсиновою глазур’ю готує експерт «Все буде добре» та королева десертів Єлизавета Глінська. Вона зізналась, що дуже рідко готує солодощі саме з цього продукту, але іноді робить смачні винятки. Отже, як приготувати кекс із гарбуза вдома, читайте в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- гарбуз (мускатний) – 200 г
- олія – 80 мл
- борошно – 130 г
- розпушувач – 10 г
- цукор – 140 г
- цедра одного апельсина – 30 г
- кориця – ⅓ ч. л.
- жовтки – 2 шт.
- волоські горіхи – 100 г
- сіль – дрібка
Інгредієнти для глазурі:
- сік апельсина – 100 мл
- цукрова пудра – 200 г
- цедра апельсина – ½ ч. л.
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Приготування:
- Видалити насіння з гарбуза, порізати на шматочки та очистити їх від шкірки.
- Натерти гарбуз на дрібній тертці.
- Відділяємо жовтки від білків.
- До натертого гарбуза додайте жовтки та олію.
- Змішайте борошно, цукор, розпушувач, корицю та сіль.
- З’єднайте сухі та вологі інгредієнти. Перемішайте.
- Додайте волоські горіхи (перед тим потрібно їх посмажити) і трохи залишіть для декору.
- Додайте до тіста цедру апельсина.
- Наповніть форму для випічки наполовину, перед цим змастіть її маслом та борошном, щоб кекс легше було дістати.
- Випікайте кекс 30–40 хв. за t 170 °C.
- Для глазурі змішайте апельсиновий сік, цедру та цукрову пудру.
- Гарячий кекс полийте глазур‘ю.
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