Тыквенный кекс: рецепт от Елизаветы Глинской
12.01.2021
Невероятный тыквенный кекс с апельсиновой глазурью готовит эксперт «Все буде добре» и королева десертов Елизавета Глинская. Она призналась, что очень редко готовит сладости из этого продукта, но иногда делает вкусные исключения. Как приготовить кекс из тыквы дома, читайте в нашем материале.
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Ингредиенты:
- тыква (мускатная) — 200 г
- масло — 80 мл
- мука — 130 г
- разрыхлитель — 10 г
- сахар — 140 г
- цедра одного апельсина — 30 г
- корица — ⅓ ч. л.
- желтки — 2 шт.
- грецкие орехи — 100 г
- соль — щепотка
Ингредиенты для глазури:
- сок апельсина — 100 мл
- сахарная пудра — 200 г
- цедра апельсина — ½ ч. л.
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Приготовление:
- Удалить семена из тыквы, порезать на кусочки и очистить их от кожуры.
- Натереть тыкву на мелкой терке.
- Отделяем желтки от белков.
- К натертой тыкве добавьте желтки и масло.
- Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль.
- Соедините сухие и влажные ингредиенты. Перемешайте.
- Добавьте грецкие орехи (перед тем пожарьте) и немного оставьте для декора.
- Добавьте в тесто цедру апельсина.
- Наполните форму для выпечки наполовину, перед чем смажьте ее маслом и мукой, чтобы кекс легче было достать.
- Выпекайте кекс 30–40 минут при t 170 °C.
- Для глазури смешайте апельсиновый сок, цедру и сахарную пудру.
- Горячий кекс полейте глазурью.
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