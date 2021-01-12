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Тыквенный кекс: рецепт от Елизаветы Глинской

12.01.2021

Невероятный тыквенный кекс с апельсиновой глазурью готовит эксперт «Все буде добре» и королева десертов Елизавета Глинская. Она призналась, что очень редко готовит сладости из этого продукта, но иногда делает вкусные исключения. Как приготовить кекс из тыквы дома, читайте в нашем материале.

тыквенный кекс

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Ингредиенты:

  • тыква (мускатная) — 200 г
  • масло — 80 мл
  • мука — 130 г
  • разрыхлитель — 10 г
  • сахар — 140 г
  • цедра одного апельсина — 30 г
  • корица — ⅓ ч. л.
  • желтки — 2 шт.
  • грецкие орехи — 100 г
  • соль — щепотка

Ингредиенты для глазури:

  • сок апельсина — 100 мл
  • сахарная пудра — 200 г
  • цедра апельсина — ½ ч. л.

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Приготовление:

  1. Удалить семена из тыквы, порезать на кусочки и очистить их от кожуры.
  2. Натереть тыкву на мелкой терке.
  3. Отделяем желтки от белков.
  4. К натертой тыкве добавьте желтки и масло.
  5. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль.
  6. Соедините сухие и влажные ингредиенты. Перемешайте.
  7. Добавьте грецкие орехи (перед тем пожарьте) и немного оставьте для декора.
  8. Добавьте в тесто цедру апельсина.
  9. Наполните форму для выпечки наполовину, перед чем смажьте ее маслом и мукой, чтобы кекс легче было достать.
  10. Выпекайте кекс 30–40 минут при t 170 °C.
  11. Для глазури смешайте апельсиновый сок, цедру и сахарную пудру.
  12. Горячий кекс полейте глазурью.

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