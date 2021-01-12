Невероятный тыквенный кекс с апельсиновой глазурью готовит эксперт «Все буде добре» и королева десертов Елизавета Глинская. Она призналась, что очень редко готовит сладости из этого продукта, но иногда делает вкусные исключения. Как приготовить кекс из тыквы дома, читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

тыква (мускатная) — 200 г

масло — 80 мл

мука — 130 г

разрыхлитель — 10 г

сахар — 140 г

цедра одного апельсина — 30 г

корица — ⅓ ч. л.

желтки — 2 шт.

грецкие орехи — 100 г

соль — щепотка

Ингредиенты для глазури:

сок апельсина — 100 мл

сахарная пудра — 200 г

цедра апельсина — ½ ч. л.

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Приготовление:

Удалить семена из тыквы, порезать на кусочки и очистить их от кожуры. Натереть тыкву на мелкой терке. Отделяем желтки от белков. К натертой тыкве добавьте желтки и масло. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. Соедините сухие и влажные ингредиенты. Перемешайте. Добавьте грецкие орехи (перед тем пожарьте) и немного оставьте для декора. Добавьте в тесто цедру апельсина. Наполните форму для выпечки наполовину, перед чем смажьте ее маслом и мукой, чтобы кекс легче было достать. Выпекайте кекс 30–40 минут при t 170 °C. Для глазури смешайте апельсиновый сок, цедру и сахарную пудру. Горячий кекс полейте глазурью.