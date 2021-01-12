А ви знали, що пиріг може бути і дієтичним? У студії «Все буде добре» можливо все! Дієтична шарлотка з яблуками і корицею, від якої ви ніколи не погладшаєте. Головне – створювати її за рецептом від наших героїв. Детальний рецепт приготування шарлотки з яблуками – в матеріалі.

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Інгредієнти:

Яблука – 3 шт.

Борошно цільнозернове – 300 г

Олія оливкова – 40 мл

Яйце – 1 шт.

Вода, сіль, ванілін, кориця

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Приготування:

Із борошна, води, яєчного білка, олії та солі замісити туге тісто. Розкатати в круглий пласт завтовшки 5 мм. Викласти порізані на скибки яблука, посипати корицею. Загорнути краї галети. Змастити жовтком. Запікати за температури 200 градусів.