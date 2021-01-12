Дієтична шарлотка з яблуками і корицею: рецепт
12.01.2021
А ви знали, що пиріг може бути і дієтичним? У студії «Все буде добре» можливо все! Дієтична шарлотка з яблуками і корицею, від якої ви ніколи не погладшаєте. Головне – створювати її за рецептом від наших героїв. Детальний рецепт приготування шарлотки з яблуками – в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Яблука – 3 шт.
- Борошно цільнозернове – 300 г
- Олія оливкова – 40 мл
- Яйце – 1 шт.
- Вода, сіль, ванілін, кориця
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Приготування:
- Із борошна, води, яєчного білка, олії та солі замісити туге тісто.
- Розкатати в круглий пласт завтовшки 5 мм.
- Викласти порізані на скибки яблука, посипати корицею.
- Загорнути краї галети.
- Змастити жовтком.
- Запікати за температури 200 градусів.
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