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Дієтична шарлотка з яблуками і корицею: рецепт

12.01.2021

А ви знали, що пиріг може бути і дієтичним? У студії «Все буде добре» можливо все! Дієтична шарлотка з яблуками і корицею, від якої ви ніколи не погладшаєте. Головне – створювати її за рецептом від наших героїв. Детальний рецепт приготування шарлотки з яблуками – в матеріалі.

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дієтична шарлотка

Інгредієнти:

  • Яблука – 3 шт.
  • Борошно цільнозернове – 300 г
  • Олія оливкова – 40 мл
  • Яйце – 1 шт.
  • Вода, сіль, ванілін, кориця

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Приготування:

  1. Із борошна, води, яєчного білка, олії та солі замісити туге тісто.
  2. Розкатати в круглий пласт завтовшки 5 мм.
  3. Викласти порізані на скибки яблука, посипати корицею.
  4. Загорнути краї галети.
  5. Змастити жовтком.
  6. Запікати за температури 200 градусів.

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