Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Диетическая шарлотка с яблоками и корицей: рецепт

12.01.2021

А вы знали, что пирог может быть диетическим? В студии «Все буде добре» возможно все! Диетическая шарлотка с яблоками и корицей, от которой вы никогда не наберете лишний вес. Главное создавать ее по рецепту от наших героев. Подробный рецепт приготовления диетической шарлотки – в материале.

Больше по теме: Муссовый торт с ягодами: рецепт полезного десерта
диетическая шарлотка

Ингредиенты:

  • Яблоки – 3 шт.
  • Мука цельнозерновая – 300 г
  • Масло оливковое – 40 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода, соль, ванилин, корица

Больше по теме: Молочный шоколад: рецепт пошагово

Приготовление:

  1. Из муки, воды, яичного белка, масла и соли замесить тугое тесто.
  2. Раскатать в круглый пласт толщиной 5 мм.
  3. Выложить порезанные на дольки яблоки, посыпать корицей.
  4. Завернуть края галеты.
  5. Смазать желтком.
  6. Запекать при температуре 200 градусов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить