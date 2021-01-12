Диетическая шарлотка с яблоками и корицей: рецепт
12.01.2021
А вы знали, что пирог может быть диетическим? В студии «Все буде добре» возможно все! Диетическая шарлотка с яблоками и корицей, от которой вы никогда не наберете лишний вес. Главное – создавать ее по рецепту от наших героев. Подробный рецепт приготовления диетической шарлотки – в материале.
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Ингредиенты:
- Яблоки – 3 шт.
- Мука цельнозерновая – 300 г
- Масло оливковое – 40 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Вода, соль, ванилин, корица
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Приготовление:
- Из муки, воды, яичного белка, масла и соли замесить тугое тесто.
- Раскатать в круглый пласт толщиной 5 мм.
- Выложить порезанные на дольки яблоки, посыпать корицей.
- Завернуть края галеты.
- Смазать желтком.
- Запекать при температуре 200 градусов.
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