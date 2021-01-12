А вы знали, что пирог может быть диетическим? В студии «Все буде добре» возможно все! Диетическая шарлотка с яблоками и корицей, от которой вы никогда не наберете лишний вес. Главное – создавать ее по рецепту от наших героев. Подробный рецепт приготовления диетической шарлотки – в материале.

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Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт.

Мука цельнозерновая – 300 г

Масло оливковое – 40 мл

Яйцо – 1 шт.

Вода, соль, ванилин, корица

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Приготовление:

Из муки, воды, яичного белка, масла и соли замесить тугое тесто. Раскатать в круглый пласт толщиной 5 мм. Выложить порезанные на дольки яблоки, посыпать корицей. Завернуть края галеты. Смазать желтком. Запекать при температуре 200 градусов.