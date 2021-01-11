Куди вішати ловець снів: поради екстрасенса

У студію «Все буде добре» звернулася героїня, у якої почалися проблеми зі сном. Екстрасенс Рафаїл Бражеєв з’ясував, у чому справа. Проблема полягає у неправильному розташуванні ловця снів. Ви повинні обов’язково знати, як правильно ними користуватися. Отже, куди вішати ловець снів, читайте в матеріалі.

Більше на тему: Щоб чоловік вас ніколи не зрадив: поради від екстрасенса

Ловець снів складається із сітки, що вплетена в коло з потужної лози. Буває у вигляді краплі води, а також є тривимірні ловці. Зазвичай внутрішня частина має плетену сітку із сухожилля. Там може бути також і волосся, і шкіра, які поступово звужуються до центру. Оздоблюється оберіг пір’ям, намистинами (можуть бути інші прикраси).

Значення оберега

Цей амулет вміє викликати злих і добрих духів сновидінь. Потім він відсіває злих, ті заплутуються в павутині візерунків і гинуть з першими променями сонця, а добрі, знаючи правильний шлях, м’яко ковзають по пір’ю і опускаються до того, хто спить, приносячи йому світлі, кольорові сни.

Більше на тему: Три етапи позбавлення вінця безшлюбності

Де потрібно вішати ловець снів?

Найчастіше люди вішають їх або на двері, або на стіну, що є помилкою, адже ловець снів не обертається, тим самим перекриваючи шлях до духів. Вони попадають в пастку і не виходять з неї, і негатив накопичується у вас в квартирі. Ловець снів має вільно крутитися. Можна і біля голови повісити, але обов’язково, щоб крутився. Таким чином, негативна енергетика гине, і сновидіння будуть спокійними.

Наша героїня змогла зробити свій сон солодким та яскравим. Тепер зробіть це і ви!