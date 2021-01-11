Куда вешать ловец снов: советы экстрасенса

В студию «Все буде добре» обратилась героиня, у которой начались проблемы со сном. Экстрасенс Рафаил Бражеев разобрался, в чем дело. Проблема заключается в неправильном расположении ловца снов. Вы должны обязательно знать, как правильно ими пользоваться. Итак, куда вешать ловец снов, читайте в материале.

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Ловец снов состоит из сетки, вплетенной в круг из лозы. Бывает в виде капли воды, также есть трехмерные ловцы. Обычно внутренняя часть имеет плетеную сетку из сухожилий. Там могут быть волосы, кожа, которые постепенно сужаются к центру. Украшается оберег перьями, бусинками (могут быть и другие украшения).

Значение оберега

Данный амулет умеет вызвать злых и добрых духов сновидений. Затем он отсеивает злых, они запутываются в паутине узоров и погибают с первыми лучами солнца, а добрые, зная правильный путь, мягко скользят по перьям, и опускаются к спящему, принося ему цветные сны.

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Где нужно вешать ловец снов?

Чаще всего люди вешают их или на двери, или на стену, а это большая ошибка, ведь таким образом ловец снов не вращается, тем самым перекрывая путь к духам. Они попадают в ловушку и не выходят из нее, а негатив накапливается у вас в квартире. Ловец снов должен свободно крутиться. Можно и у головы повесить, но обязательно, чтобы он крутился. Так отрицательная энергетика погибает, а сновидения будут спокойными.

Наша героиня смогла сделать свой сон сладким и красочным. Теперь сделайте это и вы!