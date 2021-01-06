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Повноцінна корисна вечеря за 15 хвилин

06.01.2021

Досить витрачати безліч часу на вечерю! Тим паче, що після важкого дня немає великого бажання стояти довго біля плити! Вечеря за 15 хвилин з експертами «Все буде добре» – це диво є реальним. Екстрасенс та мама трьох чудових діточок Оля Стогнушенко знає, як швидко і разом з тим смачно нагодувати велику родину. Детальний рецепт – в нашому матеріалі.

що приготувати на вечерю

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Інгредієнти:

  • Куряче філе – 700 г
  • Цибуля порей – 1 шт.
  • Яйця – 2 шт.
  • Гарбуз – 500 г
  • Рис – 200 г
  • Темне пиво – 50 мл

Для соусу:

  • Йогурт натуральний – 200 мл
  • М’ята свіжа – 1 гілочка
  • Часник – 4 зубчики

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Приготування:

  1. Почистити гарбуз, видалити з нього насіння та порізати на тоненькі скибочки.  Опустити в окріп на 5 хвилин.
  2. Промити рис, висипати на сковорідку, залити кип’яченою водою. Після закипання проварити 1 хвилину, злити воду і залити холодною на дві хвилини. Потім злити і залити окропом. Додати вершкове масло, варити  10 хвилин.
  3. Куряче філе перемолоти на фарш. Додати цибулю порей, яйця, сіль та перець до смаку. Сформувати фрикадельки, обсмажити їх на олії з двох боків до золотистого кольору на середньому вогні. Додати до фрикадельок темне пиво і скибочки гарбуза. Тушкуємо кілька хвилин.
  4. Для соусу: подрібнити свіжу м’яту ножем і перемішати з йогуртом, в отриману суміш  додати почавлений часник.

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