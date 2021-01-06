Полноценный полезный ужин за 15 минут
06.01.2021
Хватит тратить массу времени на ужин! Тем более, что после тяжелого дня не возникает особого желания стоять долго у плиты! Ужин за 15 минут с экспертами «Все буде добре» — это действительно реально. Экстрасенс и мама троих замечательных детей Оля Стогнушенко знает, как быстро и вместе с тем вкусно накормить большую семью. Подробный рецепт — в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Куриное филе — 700 г
- Лук-порей — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Тыква — 500 г
- Рис — 200 г
- Темное пиво — 50 мл
Для соуса:
- Йогурт натуральный — 200 мл
- Мята свежая — 1 веточка
- Чеснок — 4 зубчика
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Приготовление:
- Очистить тыкву, удалить семена и порезать на тонкие ломтики. Опустить в кипяток на 5 минут.
- Промыть рис, высыпать на сковороду, залить кипяченой водой. После закипания проварить 1 минуту, слить воду и залить холодной на две минуты. Затем слить и по новой залить кипятком. Добавить сливочное масло, варить 10 минут.
- Куриное филе перемолоть на фарш. Добавить лук порей, яйца, соль и перец по вкусу. Сформировать фрикадельки, обжарить их на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне. Добавить в фрикадельки темное пиво и ломтики тыквы. Тушим несколько минут.
- Для соуса: измельчить свежую мяту ножом и перемешать с йогуртом, в полученную смесь добавить выжатый чеснок.
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