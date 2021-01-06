Хватит тратить массу времени на ужин! Тем более, что после тяжелого дня не возникает особого желания стоять долго у плиты! Ужин за 15 минут с экспертами «Все буде добре» — это действительно реально. Экстрасенс и мама троих замечательных детей Оля Стогнушенко знает, как быстро и вместе с тем вкусно накормить большую семью. Подробный рецепт — в нашем материале.

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Ингредиенты:

Куриное филе — 700 г

Лук-порей — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Тыква — 500 г

Рис — 200 г

Темное пиво — 50 мл

Для соуса:

Йогурт натуральный — 200 мл

Мята свежая — 1 веточка

Чеснок — 4 зубчика

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Приготовление:

Очистить тыкву, удалить семена и порезать на тонкие ломтики. Опустить в кипяток на 5 минут. Промыть рис, высыпать на сковороду, залить кипяченой водой. После закипания проварить 1 минуту, слить воду и залить холодной на две минуты. Затем слить и по новой залить кипятком. Добавить сливочное масло, варить 10 минут. Куриное филе перемолоть на фарш. Добавить лук порей, яйца, соль и перец по вкусу. Сформировать фрикадельки, обжарить их на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне. Добавить в фрикадельки темное пиво и ломтики тыквы. Тушим несколько минут. Для соуса: измельчить свежую мяту ножом и перемешать с йогуртом, в полученную смесь добавить выжатый чеснок.