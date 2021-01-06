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Полноценный полезный ужин за 15 минут

06.01.2021

Хватит тратить массу времени на ужин! Тем более, что после тяжелого дня не возникает особого желания стоять долго у плиты! Ужин за 15 минут с экспертами «Все буде добре» — это действительно реально. Экстрасенс и мама троих замечательных детей Оля Стогнушенко знает, как быстро и вместе с тем вкусно накормить большую семью. Подробный рецепт — в нашем материале.

что быстро приготовить на ужин

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Ингредиенты:

  • Куриное филе — 700 г
  • Лук-порей — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Тыква — 500 г
  • Рис — 200 г
  • Темное пиво — 50 мл

Для соуса:

  • Йогурт натуральный — 200 мл
  • Мята свежая — 1 веточка
  • Чеснок — 4 зубчика

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Приготовление:

  1. Очистить тыкву, удалить семена и порезать на тонкие ломтики. Опустить в кипяток на 5 минут.
  2. Промыть рис, высыпать на сковороду, залить кипяченой водой. После закипания проварить 1 минуту, слить воду и залить холодной на две минуты. Затем слить и по новой залить кипятком. Добавить сливочное масло, варить 10 минут.
  3. Куриное филе перемолоть на фарш. Добавить лук порей, яйца, соль и перец по вкусу. Сформировать фрикадельки, обжарить их на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне. Добавить в фрикадельки темное пиво и ломтики тыквы. Тушим несколько минут.
  4. Для соуса: измельчить свежую мяту ножом и перемешать с йогуртом, в полученную смесь добавить выжатый чеснок.

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