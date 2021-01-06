Виявляється, що звичайний похід до лазні може закінчитись дуже погано. Експерт «Все буде добре» Оксана Вольська розповіла, які небезпеки можуть чекати нас після попередніх відвідувачів. Детальна інформація про те, що потрібно знати про лазню, перш ніж туди відправитись, – в матеріалі.

Оксана Вольська розповіла про всі небезпеки, які можуть передаватися від попередніх відвідувачів.

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Педикульоз

Передається через шапочки загального користування.

Як вберегтися? Воші не переносять запах лаванди і чайного дерева, тому для профілактики можна нанести крапельку ароматної рідини на потилицю і за вуха.

Грибок

Грибкова інфекція передається контактним шляхом: достатньо випадкового дотику до зараженої людини, її плавального приладдя або до одягу.

Як вберегтися? При відвідуванні лазні ходити у капцях і користуватися індивідуальними речами, покрити нігті спеціальним протигрибковим лаком.

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Бородавки

Вірус передається при безпосередньому контакті із зараженою людиною або через предмети загального користування (зокрема, рушники, які видаються у лазнях та саунах). Підхопити інфекцію можна, навіть наступивши на місце, де стояв хворий.

Як вберегтися? Необхідно користуватися тільки індивідуальними капцями та рушниками, після процедур одразу прийняти душ із гелем з протигрибковим ефектом.

Перед походом до лазні слід зробити засіб на основі гвоздики. Гвоздика багата ефірними оліями, особливо евгенолом, який має знеболювальну та антисептичну дію.

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У скляній ємності змішати 1 столову ложку гвоздики і 200 мл оливкової олії, нагріти на водяній бані 30 – 40 хвилин. Дати охолонути, процідити і перелити в окрему баночку. Можна додавати до свого гелю для душу. Можна і дітям, якщо немає алергії на компоненти.

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Якщо у вас є порушення шкірного покриву (ранки, прищики, тріщини, мозолі), перед походом до лазні й після неї нанесіть на пошкоджені ділянки антигрибковий крем, спрей або спрей-пудру. Перед цим потрібно ретельно витерти шкіру.